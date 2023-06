Am Mittwochmorgen waren der Ring vom Burgring bis zum Universitätsring sowie Nebenstraßen gesperrt

Die Letzte Generation protestierte am Mittwoch auf der Wiener Ringstraße. Letzte Generation

Die Letzte Generation hat am Mittwoch einen Klimastreik in der Wiener Innenstadt veranstaltet. Die Aktivistinnen und Aktivisten trafen sich in den Morgenstunden zum Protestmarsch auf der Ringstraße. Betroffen waren der Burgring, der Opernring und der Universitätsring sowie Nebenstraßen. Die Wiener Polizei war vor Ort und berichtete von einer "nicht ordnungsgemäßen Kundgebung" mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Bereich des Josef-Meinrad-Platzes beim Burgtheater stoppte die Polizei den Marsch.

"Wir rasen in die Klimahölle. Runter von Gas!", stand auf einem Transparent beim Protestmarsch. Die Letzte Generation fordert einen Stopp neuer Förderungen von Öl und Gas sowie ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen. Unterstützung kam am Mittwoch aus dem Gesundheitsbereich, eine Vertreterin der Ärztekammer solidarisierte sich mit der Protestbewegung und nahm ebenfalls am Marsch teil.

In einer Aussendung der Letzten Generation heißt es, dass die Wiener Ärztekammer die Demonstration unterstütze. Sie zitiert eine Resolution der Kammer: "Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten erinnern uns als Bevölkerung ebenso wie die Bundesregierung auf möglicherweise 'störende', aber immer friedliche und gewaltfreie Art und Weise, die selbst gesetzten und absolut notwendigen Klimaziele einzuhalten und umzusetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren." (luza, 28.6.2023)