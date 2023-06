Nach Jahren mit geringem Lohnplus oder einem Rückgang der Bruttolöhne sollen diese 2024 steigen. imago images/imagebroker/Jan Tepass

Was treibt die Inflation in den Industrieländern an? Rund um diese Frage tobt seit Monaten ein hitziger Streit. Nachdem zunächst vor allem über Energiepreise als Auslöser der Krise diskutiert wurde, schwenkte die Debatte zuletzt um. Ausgeweitete Profite von Unternehmen sollen für einen guten Teil der Preissteigerungen verantwortlich sein. Die Oesterreichische Nationalbank zeigte das zuletzt in einer Untersuchung für Österreich. Besonders im Bausektor, der Energie- und Landwirtschaft sowie im Verkehrssektor wurden die Preise 2022 teils stärker erhöht, als dies durch den Kostenanstieg bei den Unternehmen erklärbar gewesen wäre.

Die gute Nachricht aus Sicht der Beschäftigten: Auf steigende Gewinne folgt ein deutlicher Lohnanstieg, zumindest wenn die heimischen Wirtschaftsforscher richtig liegen. Am Mittwoch stellten die Forschungsinstitute Wifo und IHS ihre Sommerprognosen vor. Darin enthalten ist auch eine Abschätzung der weiteren Lohnentwicklung: Nach mehreren Jahren mit relativ geringem Lohnplus oder sogar einem Rückgang der Bruttolöhne sollen diese nun 2024 um 3,3 Prozent steigen. Diese Zahlen sind bereits um die Inflation bereinigt.

Zum Vergleich: 2021 waren die Bruttolöhne in Österreich gefallen, 2022 ging es sogar kräftig nach unten, heuer gibt es erstmals ein leichtes Plus. Diese Entwicklung ist eine Folge der Art und Weise, wie die Lohnverhandlungen in Österreich geführt werden: Abgegolten wird immer die Inflationsrate der zurückliegenden Periode, die vergangenen zwölf Monate. Eine steigende Inflation, wie es sie 2021 und dann vor allem 2022 gegeben hat, führt dann zu hohen Bruttolohnverlusten, weil Einkommen nur zeitversetzt steigen. Weil die Inflation 2024 deutlich nachlässt und dann die Einkommen entsprechend der im Jahr zuvor hohen Teuerung steigen, kommt das große Lohnplus im kommenden Jahr zustande.

Netto sieht es aufgrund der weitgehenden Abschaffung der kalten Progression übrigens fast identisch aus, die Nettolöhne sollen 2024 um 3,2 Prozent zulegen. Den letzten Anstieg der Nettolöhne in dieser Dimension hat es vor gut acht Jahren, 2016, gegeben.

Inflation sinkt, bleibt aber über dem Zielwert

Die Inflation bleibt heuer weiter sehr hoch: Das Wifo erwartet eine Gesamtjahresrate von 7,5 Prozent, im März war man noch von 7,1 Prozent ausgegangen. Für das kommende Jahr soll sich die Inflation auf 3,8 Prozent abschwächen. Das liegt freilich immer noch deutlich über der von der Europäische Zentralbank angepeilten Rate von zwei Prozent. Das IHS rechnet im kommenden Jahr sogar mit vier Prozent Inflation.

Was die wirtschaftliche Situation betrifft, hat sich an den Erwartungen wenig verändert: Die Industriekonjunktur bleibt schwach, auch auf dem Bau ist die Hochphase längst vorbei. Die Unternehmensinvestitionen sind nach einem Boom 2021 und einer Stagnation im vergangenen Jahr heuer rückläufig. Eine Stütze bleiben der starke Tourismus und die anhaltend gute Konsumlaune. Als Folge dieser Gemengelage wird die Wirtschaft heuer stagnieren, ein Miniwachstum von 0,3 Prozent wird erwartet. Im kommenden Jahr setzt eine moderate Erholung ein. Die Arbeitslosigkeit soll heuer leicht steigen, aber schon im kommenden Jahr wieder deutlich fallen. (András Szigetvari, 28.6.2023)