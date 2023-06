"Aufg'warmt is nua a Gulasch guat" – so die fixe Überzeugung nicht weniger Menschen, wenn es um beendete Beziehungen geht. Sie schauen klar nach vorn statt zurück und suchen ihr neues Liebesglück nicht in vertrauten Gefilden. Andere sehen das weniger eng: Schließlich hatte man bereits sehr schöne Zeiten miteinander, und je nach Trennungsgrund könnte es möglicherweise durchaus funktionieren, einen weiteren Versuch zu starten.

"War doch ganz schön mit uns damals, oder?" Foto: Getty Images/kupicoo

Wenn alte Liebe neu entflammt

Ist man eher konsequent gegen die Wiederbelebung alter Liebschaften, hat man es für sich selbst meist aus Prinzip ausgeschlossen, eine Neuauflage einer bereits einmal gescheiterten Beziehung einzugehen. Vielleicht sitzt die Verletzung von damals zu tief. Möglicherweise wurde man betrogen und schließt es kategorisch aus, dass sich dieser Mensch jemals ändern wird.

Ist man hingegen nicht so streng und abgeneigt, sich auf einen vormals geliebten Menschen noch einmal einzulassen, gerät man vielleicht in Versuchung, wenn der oder die Ex plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheint. Vielleicht läuft man sich nach Jahren zufällig wieder einmal über den Weg, plaudert, und der Funke springt sofort wieder über. Möglicherweise erfährt man auch aus dem gemeinsamen Freundeskreis, dass aktuell der oder die Ex ebenso Single ist wie man selbst, und nach einem gefragt hat. Oder jemand, mit dem man einst glücklich liiert war, nimmt unerwartet wieder Kontakt zu einem auf und schwärmt von der gemeinsamen Zeit.

Da kann man schon ins Grübeln kommen: War damals einfach nur das Timing schlecht? War der Trennungsgrund wirklich so ein endgültiges K.-o.-Kriterium für eine schöne Beziehung? War der andere nicht ein ganz toller Mensch, mit dem man sich meist wohlgefühlt hat, viel Spaß und eine tolle Zeit hatte? Möglicherweise ist man über eine bestimmte Person auch nie so ganz hinweggekommen und konnte ihn oder sie nie vergessen – und nun winkt eine zweite Chance. Manchmal weiß man auch ganz genau, dass es für eine Beziehung nicht (mehr) reicht, aber die körperliche Anziehung ist so stark, dass man Sex mit dem oder der Ex genießen kann, ohne dass einer der Beteiligten sich mehr davon erhofft. Dass man sich nicht erst neu kennenlernen muss, sondern sich schon sehr vertraut ist, kann schließlich in vielerlei Hinsicht angenehm sein.

Haben Sie das erlebt?

Wie war es für Sie, mit einer Ex-Freundin oder einem Ex-Freund noch einmal zusammenzukommen? Ist es beim zweiten Anlauf gutgegangen, oder sahen Sie sich bald wieder mit bekannten Problemen konfrontiert? Haben Sie zwar beide nichts Ernstes mehr gewollt, sich aber auf Sex geeinigt? Oder gehören Sie, wenn es um Verflossene geht, eher zur Nein-danke-Fraktion? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.6.2023)