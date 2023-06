Wer mit großer Freude der Gartenarbeit frönt, findet immer etwas zu tun – und empfindet sommerliches Schönwetter geradezu als Einladung dazu. Für einige Sorten Gemüse, Beeren und Obst ist jetzt Erntezeit, andere, die man im Herbst ernten möchte, sollte man in den Sommermonaten säen. Bei Hitze steht natürlich auch häufiges Gießen zum richtigen Zeitpunkt auf dem Programm. Teilweise ist auch der Rückschnitt bestimmter Pflanzen jetzt ein Thema, ebenso wie Heckenschnitt oder Unkrautbekämpfung.

"Ma, so sche!" Getty Images/iStockphoto/VladTeodor

Andere Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer lassen es dieser Tage ruhiger angehen. Schließlich ist der Sommer jene Zeit, in der man seinen Garten in vollen Zügen genießen kann und dankbar ist, ihn zu haben. Sich im Schatten mit einer Zeitschrift in den Liegestuhl zu legen, in der Hängematte unter Bäumen zu dösen oder auf der Terrasse in aller Ruhe Kaffee zu trinken, während man die Augen zufrieden über seine grüne Pracht schweifen lässt, kann auch sehr verlockend sein. Und abends mit Freunden und Familie den Griller anzuwerfen, empfinden auch viele Menschen, die im Garten die Möglichkeit dazu haben, als reizvoll.

Wie ist das bei Ihnen?

Sind Sie eher Team "Intensive sommerliche Gartenarbeit" oder "Sommerliche Garten-Tiefentspannung"? Welchen Tätigkeiten, die erledigt gehören, gehen Sie aktuell im Garten nach? Oder lassen Sie es sich lieber im Garten gutgehen – und wie können Sie dort am besten relaxen? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.6.2023)