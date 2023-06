Das Technologieunternehmen Wise hat die Preisunterschiede bei Zugverbindungen zwischen österreichischen Städten und einigen europäischen Metropolen untersucht. Dabei wurden die Preise für ausgewählte Zugverbindungen der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) und der jeweiligen Bahnunternehmen der EU-Länder verglichen. Das Fazit: Österreichische Reisende, die für einen Kurzurlaub in europäischen Metropolen ihre Zugtickets im Ausland buchen, können bis zu 12,91 Prozent sparen.

Mit dem Zug ins Ausland: Vielfach lohnt sich beim Buchen des Tickets ein Blick über die Grenzen. APA/dpa/Matthias Balk

Für die Analyse wurden die Preise für Bahnreisen (8. bis 18. Juli 2023) aus einer österreichischen Stadt (Wien, Linz, Graz) in die Hauptstadt des europäischen Nachbarlandes recherchiert. Dabei wurde der aufgerufene Preis des ausländischen Eisenbahnunternehmens in lokaler Währung, zum Beispiel Tschechische Kronen, für eine Bahnverbindung von Wien nach Prag mit dem angebotenen Preis der Österreichischen Bundesbahn für dieselbe Verbindung in Euro verglichen. Angaben in einer anderen Währung wurden zum Devisenmittelkurs des Recherchezeitpunkts in Euro umgerechnet. Die Ticketpreise wurden zwischen dem 8. und 18. Juni recherchiert.

Enormes Sparpotenzial

Durch die Buchung von Hin- und Rückfahrt bei der tschechischen Bahn České dráhy können Reisende 76,12 Prozent sparen, was einer Ersparnis von 48,54 Euro entspricht. Auch auf der Strecke von Linz nach Bratislava profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher von günstigeren Tickets bei dem lokalen Bahnunternehmen und sparen bis zu 61,4 Prozent. Für die untersuchte Verbindung zwischen den beiden Städten zahlen sie zusammen 54,10 Euro weniger als bei der ÖBB.

Wer von Wien aus eine Reise nach Zürich plant, kann durch die Buchung bei der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) eine Einsparung von 37,2 Prozent erzielen, was etwa 113,22 Euro entspricht. Anders sieht die Sache bei einem Trip von Linz nach Berlin aus: Die Tickets sind bei der ÖBB etwa um 34,4 Prozent, also knapp 82,60 Euro, günstiger als bei der Deutschen Bahn. Zudem sind auch die ausgewählten Verbindungen zwischen Wien und Berlin bei der ÖBB um etwa 31,6 Prozent günstiger als beim deutschen Pendant.

Folgende Hin- und Rückreiseverbindungen wurden für den Vergleich untersucht: Wien–Berlin, Linz–Berlin, Graz–Berlin, Wien–Warschau, Wien–Prag, Linz–Prag, Graz–Prag, Wien–Zürich, Linz–Zürich, Graz–Zürich, Wien–Rom, Linz–Rom, Wien–Budapest, Linz–Budapest, Graz–Budapest, Wien–Bratislava, Linz–Bratislava, Graz–Bratislava. Für Verbindungen von und nach Ljubljana waren auf der Website der slowenischen Bahn keine Tickets verfügbar. (red, 28.6.2023)

Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: