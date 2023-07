Ein Meme ist ein lustiges Foto im Internet. Meme Girls erinnert durch den Titel an den Kultfilm Mean Girls und ist doch ganz anders!

Influencerin Liv (Josie Hermer) lebt für Social Media und versorgt die #LivNation – so nennt sie ihre Follower – mit Content. Sie fehlt so viel, dass sie des Gymnasiums verwiesen wird, ihr Vater sie auf die Gesamtschule schickt und Livs Handy konfisziert, bis ihre Noten besser sind. Liv bekommt ein Tastenhandy und sagt entsetzt: "Ist das Hitlers altes Handy, oder was?!" Meme Girls ist etwas überspitzt, aber modern. Auf ihrem echten Tiktok-Account postet Liv #LivHacks. Schnelllebige Handlungen und Effekte wie übergroße Emojis erzählen eine flotte Geschichte.

Von links: Vanessa (Luna Kuse) mit ihrem Baby Luki, Mila (Saron Denogeh), Liv (Josie Hermer) und Alma (Fine Sendel) in der RTL+ Original Serie "Meme Girls" RTL+

Liv.Nation auf Tiktok

Der Spark fliegt!

Auf der "Chiller-Gesamtschule" (das S fehlt) lernt Liv drei Außenseiterinnen kennen, die ihr zu besseren Noten verhelfen sollen. Dafür will Liv ihnen helfen, beliebter zu werden. Mila (Saron Denogeh) ist eine Streberin, die auf Noah (Joshua Kantara) steht, Alma (Fine Sendel) eine moderne Romantikerin, und Vanessa (Luna Kuse) wird ausgeschlossen, seit sie ein Kind bekommen hat. Youtuberin und Influencerin Kayla Shyx spielt It-Girl Selina.

Liv kommt in ihrer neuen Klasse an. Links: die Nerds, rechts: It-Girl Selina (Kayla Shyx) und ihre Clique RTL+

Meme Girls ist überraschend gesellschaftskritisch. Liv scheint oberflächlich, doch im #RealLife ist sie allein. Ihre Mutter hat sie früh verlassen, und ihr Vater arbeitet ständig. Tabuthemen werden auf lockere Art thematisiert: Vanessa erklärt, warum Slutshaming uncool ist. Eine Solidaritätsaktion zur Menstruation ermutigt Liv, zu ihrem "Periodenfail" zu stehen. Der "Spark" (Funke) fliegt bei Liv und lenkt ihre Aufmerksamkeit ins reale Leben. Meme Girls entkommt Klischees und trifft den Zeitgeist der Gen Z. Period!

(Eleni Ernst, 3.7.2023)