Prag/Ostrava (Ostrau) - Österreichs Eishockey-Nationalteam trifft bei der A-Weltmeisterschaft von 10. bis 26. Mai 2024 in Tschechien auf Titelverteidiger Kanada, Finnland, Schweiz, Tschechien, Dänemark, Norwegen und Aufsteiger Großbritannien. Das gab der Internationale Eishockeyverband (IIHF) am Mittwoch bekannt. Das ÖEHV-Team spielt in der Gruppe A in Prag, die Gruppe B in Ostrava bestreiten USA, Vizeweltmeister Deutschland, Schweden, Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Aufsteiger Polen.

Die Organisatoren nahmen gegenüber der Einteilung nach der Weltranglistenplatzierung eine Änderung vor. Anstelle des US-Teams wurde Kanada in die Österreich-Gruppe gesetzt. Damit trifft die rot-weiß-rote Auswahl mit Kanada (2021, 2023) und Finnland (2019, 2022) auf die Weltmeister der jüngsten vier Turniere. (APA, 28.6.2023)