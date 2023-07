Die Mutter soll ihren Sohn von Anfang September bis November 2022 geschlagen, gefesselt und ihn über Stunden in eine Hundebox eingesperrt haben. Gegen die Frau wird wegen versuchten Mordes ermittelt. istockphoto

Es ist ein Fall, der nicht zuletzt wegen der grausamen Hintergründe seit Wochen für Entsetzen sorgt: In Niederösterreich soll ein Zwölfjähriger von seiner Mutter fast zu Tode gequält worden sein. Die Mutter sitzt seit Ende 2022 in Untersuchungshaft; ein psychiatrisches Gerichtsgutachten attestiert ihr eine schwere Persönlichkeitsstörung mit starken sadistischen Anteilen. Doch was diesen Fall auch so unerträglich macht, ist die Tatsache, dass der Bub mehrmals versucht haben dürfte, auf seine Situation aufmerksam zu machen. Medienberichten zufolge sollen eine Lehrerin im Herbst 2022 sowie ein Spital bereits wegen Vernachlässigungs- und Misshandlungsverdachtes Alarm geschlagen haben.

Eine Gefährdungsabklärung, bei der eine Sozialarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe unangekündigt das Haus der Mutter und des Buben aufsuchte, fand dazu laut STANDARD-Informationen eine Woche vor der Einlieferung des Buben Ende November 2022 statt. Wurde auch dort die Tragweite des Missbrauchs noch nicht erkannt?

Personelle Konsequenzen unklar

Die Vertreterinnen und Vertreter der Behörden sehen sich zum Schweigen verpflichtet: Aus dem Büro der zuständigen Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wird auf das laufende Verfahren verwiesen. "Details, die auf das Kind oder die Familie Rückschlüsse ermöglichen, können deshalb nicht genannt werden." Damit erübrige sich vorerst auch die Frage nach personellen Konsequenzen, wie es aus dem Büro heißt.

Das Statement wirkt auf den ersten Blick wenig erhellend. Wenn man sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Abläufe ansieht, wird allerdings klar, was Königsberger-Ludwig sagen will: Die Kinder- und Jugendhilfe war in der Causa zur Abklärung einer möglichen Gefährdung vor Ort. Denn der örtlich zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger, das ist die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, ist gesetzlich dazu verpflichtet, Gefährdungsmeldungen nachzugehen und eine Abklärung einzuleiten. Wenn laut Mitarbeitern eine Gefährdung vorliegt, ist mittels Hilfeplan festzulegen, wie diese beseitigt werden kann. Bei Gefahr in Verzug sind Sofortmaßnahmen zu setzen.

Frühere Gefährdungsmeldungen?

Am 17. November dürfte eine solche Abklärung, Tage, bevor der Junge in äußerst kritischem Zustand gefunden wurde, stattgefunden haben, wie DER STANDARD aus gut-informierten Kreisen erfahren hat. Was für diese ausschlaggebend gewesen sein soll: eine Meldung der Schule und eine aus dem engen Umfeld des Buben.

Eigentlich müsste die Kinder- und Jugendhilfe aber bereits schon Monate vorher, im Frühjahr 2022, vor Ort gewesen sein. Zumindest lassen Medienberichte, wonach bereits eine Gefährdungsmeldung des Spitals zu diesem Zeitpunkt erfolgt sei, darauf schließen. Ob es eine solche Meldung tatsächlich gab, wollte die niederösterreichische Landesgesundheitsagentur gegenüber dem STANDARD weder bestätigen noch dementieren. Dazu, dass es Auflagen seitens des Jugendamts für die Mutter gegeben hat, Angebote wie eine Therapie zu absolvieren, ist der Anwältin der Mutter, Astrid Wagner, nicht bekannt.

Grüne pochen auf Gesetzesänderung

"Wenn das niederösterreichische Kinder- und Jugendhilfegesetz eingehalten wurde und über Monate trotzdem ein derart dramatisches Schicksal eintreten kann, dann muss das Gesetz zum Schutz der Kinder und auch der Mitarbeiterinnen überarbeitet werden", sagt die grüne Sozialsprecherin Silvia Moser. Dass nur alle vier Jahre ein Bericht der Kinder- und Jugendhilfe veröffentlicht wird, stößt ihr außerdem sauer auf.

Was soll sich ändern? Laut Moser gehe es im Wesentlichen um drei Punkte: Ob es nähere Bestimmungen zur Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Behörden und öffentlichen Dienststellen bräuchte. Zweitens, ob ausreichend Personal zur Verfügung steht und ob die Landesregierung als Träger der Kinder- und Jugendhilfe ihre Verantwortung ausreichend erfüllt. Moser: "Wie hat denn die Landesregierung über die letzten Jahre auf die Hilferufe und wiederholten Aufforderungen nach mehr Personal reagiert?"

Expertenkommission eingerichtet

Tatsächlich gab es diese Aufforderungen in der Vergangenheit – wie in anderen Bundesländern auch. Die Kinder- und Jugendhilfe ist in Österreich seit Jahren unterbesetzt, wie auch der Rechnungshof immer wieder festhält. Die niederösterreichische Landesrätin merkt auf Nachfrage dazu an, dass Hilfsangebote in den letzten Jahren stetig ausgebaut worden seien und auch hinsichtlich der Problemlagen angepasst wurden, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich. Ein Personalproblem sieht das Land jedenfalls nicht – und verweist auf eine "gewöhnliche Fluktuation".

Antworten, ob die Behörden letztlich richtig reagiert haben, soll nun eine unabhängige Expertenkommission bringen. Vergangene Woche kündigte Königsberger-Ludwig an, eine solche einzusetzen. Dabei soll untersucht werden, ob alle gesetzlichen Spielregeln eingehalten wurden und ob es darüber hinaus verabsäumte Pflichten beziehungsweise Verantwortung von Seiten des Landes gab. (Lara Hagen, Elisa Tomaselli, 4.7.2023)