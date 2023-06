David Corenswet schlüpft in die Rolle des legendären Superhelden. Rachel Brosnahan mimt Lois Lane

Schauspieler David Corenswet und SchauspielerinRachel Brosnahan sollen Superman und Lois Lane spielen. AP/Chris Pizzello and Evan Agost

Hollywood - Filmemacher James Gunn hat die Hauptdarsteller für sein geplantes "Superman"-Abenteuer gefunden. Die US-Schauspieler David Corenswet und Rachel Brosnahan sollen in "Superman: Legacy" Clark Kent und Lois Lane spielen. Gunn bestätigte dies am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter und verlinkte einen entsprechenden Bericht des Filmblatts "Hollywood Reporter". Beide seien unglaublich gute Schauspieler und zudem wunderbare Menschen, schrieb Gunn über das Duo.

Corenswet ist aus den Netflix-Serien "The Politician" und "Hollywood" bekannt, Brosnahan aus der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" und aus Filmen wie "Boston" und "Dead for a Dollar". "Superman: Legacy" widmet sich der Herkunft des Superhelden, der von seinen Eltern vom Planeten Krypton auf die Erde geschickt wird. Dort wird er von einem kinderlosen Ehepaar im US-Bundesstaat Kansas gefunden und wächst als Clark Kent auf. Der Kinostart ist für Juli 2025 geplant.

In der langen Geschichte von "Superman"-Verfilmungen waren bisher Christopher Reeve, Brandon Routh und Henry Cavill als Darsteller auf der Kinoleinwand zu sehen.