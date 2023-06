Daim to Say Goodbye

Wer süchtig nach Daim-Torte ist, sollte sich schleunigst damit eindecken. Denn die Schokoladenprodukte von Daim und Marabou verschwinden demnächst aus den Regalen von Ikea. Wie der schwedische Möbelhersteller bestätigte, wurde die Zusammenarbeit mit dem Lieferanten, der zum Konzern Mondelēz gehört, beendet. Man wolle verstärkt auf eigene Produkte setzen, heißt es von Ikea. Solange der Vorrat reicht, gibt es die Schokoprodukte noch in den Filialen zu erstehen.

Sekt-Relaunch

Alle Jahre wieder erfinden sich Marken neu, verändern Logo und Schriftzug und geben sich ein neues, modernes Branding. Genau das hat die Wiener Sektkellerei Kattus auch gemacht. Mit der Übernahme durch Johann Kattus wird die neue Generation auch optisch eingeläutet. Statt des vollen Namens steht nur mehr ein reduziertes großes K auf dem Label der Sektflaschen, einheitlich zeigt sich das gesamte Sortiment. Unter dem Namen "Nepomuk" soll es jedes Jahr eine Art Limited Edition geben, gestartet wird mit einem Pet Nat. Die Klassiker gibt es natürlich weiterhin.

Wien-Wein

Von 40.000 verkauften Flaschen auf über 1,1 Millionen: Das ist die Bilanz für den Wiener Gemischten Satz seit 2006. Damals haben sich sechs Weingüter in Wien zusammengeschlossen, um die Weinspezialität neu aufzustellen. 2008 nahm die italienische Organisation Slow Food den Wein in die Arche des Geschmacks auf. Der Anbau verschiedenster Weinsorten in einem Gebiet soll die Winzer für die Klimakrise wappnen, hieß es bei einer Pressekonferenz von Wienwein zur Wiener Spezialität. Sollte es Ernteausfälle geben, aufgrund von Dürre oder Starkregen, dann gebe es aufgrund der Mehrsortigkeit keine Totalausfälle, sagt das Winzerkollektiv. Man arbeite mittlerweile an einem Whitepaper für internationale Weinbauern, um das Wissen über den gemischten Weinbau weiterzugeben.

Kochtreff

Vier Köche treffen am Samstag, 1. Juli, im Lokal Loup-Garou zusammen. In der Naturweinschenke in der Zieglergasse 38 kochen Lukas Mraz von Mraz & Sohn, Lucas Huemer von Botschaft Berlin, Anton Floth von Barra Berlin und Jakob Bergholte von Loup-Garou auf. Es soll hunderte Tacos, Ceviche und "oaschvü" Wein geben. Von 14 bis 20 Uhr, keine Reservierung.

Foodhalle soll – endlich – eröffnen

Zuerst hieß es November 2022, dann wurde die Eröffnung auf diesen Mai verschoben, nun soll es im September endlich so weit sein: Wiens erste Fresshalle will im Herbst aufsperren. Neun Gastronomien, eine Brauerei und kulturelles Programm findet man dann unter einem Dach in der alten Badner-Bahn-Remise in Wien-Meidling. DER STANDARD wird berichten – also wenn es dann wirklich so weit ist.

