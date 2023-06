In drei bis vier Jahren könnte die digitale Währung als Zahlungsmittel in Umlauf gebracht werden. Über die Einführung entscheidet die Europäischen Zentralbank

Brüssel – Die EU-Kommission will mit einem Reformpaket den Wettbewerb im europäischen Zahlungsverkehr voranbringen und rechtliche Grundlagen für die Einführung eines digitalen Euro schaffen. "In der Praxis wird dieser Vorschlag zu innovativeren Finanzprodukten und -dienstleistungen für die Nutzer führen und den Wettbewerb im Finanzsektor anregen", teilte die Kommission am Mittwoch in Brüssel zur Vorlage des Reformpakets mit.

Darunter ist auch ein Gesetzesvorschlag für eine mögliche Einführung eines digitalen Euro. Die EU-Staaten und das EU-Parlament müssen den Kommissionsvorschlägen noch zustimmen. Änderungen sind daher wahrscheinlich.

Drei bis vier Jahre, bis digitaler Euro Realität ist

Mit dem Gesetzesvorschlag für einen digitalen Euro ziele die Kommission darauf ab, dass Verbraucher und Unternehmen eine zusätzliche Wahlmöglichkeit zu den derzeitigen privaten Optionen erhielten, erklärte die Brüsseler Behörde. Sie könnten dann zukünftig digital auch mit einer weithin akzeptierten, billigen und sicheren Geldform zahlen. Der digitale Euro soll Bargeld ergänzen und in einer digitalen Geldbörse zum Beispiel auf dem Handy aufbewahrt werden. Mit dem Gesetzesvorschlag werde ein rechtlicher Rahmen geschaffen. Letztlich obliege es aber der Europäischen Zentralbank (EZB) zu entscheiden, ob und wann sie einen digitalen Euro in Umlauf bringe.

Im Oktober soll der EZB-Rat entscheiden, ob dem digitalen Euro grünes Licht erteilt wird. imago stock&people

Den bisherigen Plänen zufolge will der EZB-Rat im Oktober beschließen, ob dem Projekt endgültig grünes Licht erteilt wird. Die daran anschließende Vorbereitungsphase könne zwei bis drei Jahre dauern, hatte EZB-Direktor Fabio Panetta unlängst gesagt. Die Digitalversion der Gemeinschaftswährung könne somit in etwa drei oder vier Jahren als Zahlungsmittel in den Umlauf gebracht werden.

Die österreichischen Banken würden Bemühungen, das Bezahlen weiterzuentwickeln, zwar unterstützen, "der Kundennutzen, die Sicherheit sowie der besonders sensible Bereich des Schutzes der Privatsphäre" seien dabei aber zentrale Anforderungen an das Projekt digitaler Euro, sagte Willi Cernko, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Mittwoch laut einer Aussendung. Die Auswirkungen auf das Geld- und Wirtschaftssystem müssten eingehend geprüft und die Grundlage für einen öffentlichen Diskurs geschaffen werden. Die Wahlfreiheit beim Zahlungsmittel müsse aufrecht bleiben. (APA, 28.6.2023)