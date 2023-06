Reem Mussa, Migrationsexpertin von Ärzte ohne Grenzen, schreibt in ihrem Gastkommentar über das "wiederkehrende Muster aus Tod und Leid, das sich täglich an Europas Grenzen abspielt".

Etwas mehr als zehn Jahre nach dem verheerenden Schiffsunglück vor dem italienischen Lampedusa, bei dem damals 400 Menschen ertrunken sind, ereignete sich am 14. Juni ein weiteres Schiffsunglück, diesmal vor der Küste von Pylos in Griechenland, bei dem bis zu 600 Menschen ertrunken sind. Frontex-Drohnen hatten das überfüllte Schiff am Vortag entdeckt und die griechischen und italienischen Behörden informiert, aber es wurde nicht sofort eine Rettungsaktion eingeleitet, die das Sterben hätte verhindern können.

Erstversorgung von Flüchtlingen in Italien. IMAGO/Antonio Balasco

Unzählige Fragen bleiben unbeantwortet. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass dieser Schiffbruch ein Einzelfall war, eine unvorhersehbare Tragödie, aber das ist nicht der Fall: Es ist ein wiederkehrendes Muster aus Tod und Leid, das sich täglich an Europas Grenzen abspielt. Heuer war das tödlichste Halbjahr an Europas See- und Landgrenzen seit sechs Jahren. Während die meisten Todesfälle auf hoher See zu beklagen sind, sind an den weniger durchlässigen Landgrenzen der EU, etwa an der Grenze zu Belarus, in den letzten zwei Jahren mehr als 40 Menschen gestorben, und 300 gelten als vermisst.

Gewalt entlang der Migrationsrouten ist zur Normalität geworden. Wir haben in mehreren Regionen Europas, Nordafrikas, des südlichen Afrikas sowie Mittel- und Nordamerikas festgestellt, dass diese Gewalt entlang der Migrationsrouten häufig von staatlichen Behörden ausgeübt wird. In einigen Berichten wird der Anteil der Gewalt auf 40 bis 70 Prozent geschätzt, wobei diese Gewalt häufig in Haftanstalten, an den Grenzen oder bei Pushbacks auftritt.

Ohne Hilfe und Schutz

Migrantinnen und Migranten, die abgeschoben oder in Länder wie Libyen, Niger und Mexiko zurückgeschickt werden, sind oft in einem Kreislauf aus Ausbeutung, Armut und Missbrauch gefangen. Eine Studie von Ärzte ohne Grenzen in Mexiko im Jahr 2019 hat ergeben, dass von 80 Menschen, die aus den USA nach Mexiko zurückkehrten, bis zu 70 Prozent nach der Abschiebung entführt wurden oder in Gefahr waren, entführt zu werden. In Niger werden zurückgekehrte Flüchtende oft an der Grenze in der Wüste ohne Hilfe oder Schutz ausgesetzt und allein gelassen.

Und dann sind da die Haft- und Internierungseinrichtungen. In Haftanstalten in Libyen zum Beispiel werden Männer, Frauen und Kinder in überfüllten Zellen mit wenig Licht und Belüftung festgehalten, sie haben oft keinen Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung, Wasser oder Nahrungsmitteln. Ähnlich verhält es sich in Auffanglagern wie den von der EU finanzierten Hotspots auf den griechischen Inseln.

In Europa haben die Länder ihre staatlichen Such- und Rettungskapazitäten reduziert und die humanitäre Hilfe auf See und in Europa blockiert. Erst kürzlich hat sich die EU auf massive Reformen im Asylbereich geeinigt, die Flüchtende weniger schützen und die Abschreckung und De-facto-Inhaftierung an den EU-Grenzen noch verstärken werden, was höchstwahrscheinlich zu noch mehr Pushbacks, Todesfällen auf See und weiterer Kriminalisierung von Schutzsuchenden und Helfenden führen wird.

Nach Schätzungen des UNHCR sind weltweit 110 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies entspricht mehr als einem von 75 Menschen weltweit. Mehr als 90 Prozent davon leben in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – mehr als die Hälfte von ihnen sind Binnenvertriebene. Dieses oft vergessene und ignorierte Leid und die Politik, die es verursacht, müssen angegangen werden. Sonst riskieren wir, unsere Werte, die humanitären Grundsätze und die Menschlichkeit selbst, aufzugeben. (Reem Mussa, 29.6.2023)