Tiktok will nicht mehr der geopolitische Fußabtreter sein, investiert 1,2 Milliarden Euro in europäische Datenzentren und versucht damit Vertrauen zu gewinnen

Die Argumentation ist immer gleich: Tiktok sei zu Nahe an der chinesischen Regierung, spioniere seine Nutzer aus und sei sogar eine Gefahr für die staatliche Sicherheit - so lassen sich die Bedenken der Politik in den USA und der Europäischen Union zusammenfassen. Die jahrelang schwelende Debatte gipfelte zuletzt in Überlegungen die App ganz zu verbieten. US-Bundesstaaten wie Montana haben die App bereits verboten.

In Europa ging man zwar nicht ganz so weit, aber die großen EU-Institutionen Kommission, Parlament und Rat untersagten ihren Mitarbeitenden die Nutzung der beliebten Video-App auf ihren Diensthandys. Doch wie sieht die andere Seite aus, wie beurteilt man bei Tiktok die Vorwürfe und wo wird die Grenze von berechtigter Kritik zu faktisch falschen Vorwürfen überschritten?

Bei Tiktok selbst sieht man sich jedenfalls nicht immer fair behandelt: Gerade das Verbot durch die EU-Kommission sei ein überraschender Schritt gewesen, der die Dominosteine in anderen Ländern, darunter auch Österreich, ins Fallen gebracht hat. Zeit, sich zu rechtfertigen oder die Eigentümerstruktur zu erklären, hatte man nicht, erklärt Tim Klaws, Senior Counsel Public Policy and Government Relations bei Tiktok im Gespräch mit dem STANDARD. Bis heute habe man keinerlei Information, worauf die Entscheidung fußt, so Klaws.

Ein Prozent chinesischer Anteil

Den Vorwurf, Tiktok stehe der kommunistischen Partei Chinas nahe, will Klaws nicht gelten lassen. Sein Argument: Tiktok operiere nicht in China. Der Mutterkonzern Bytedance ist auf den Cayman-Inseln registriert, ebenso wie Tiktok selbst, während sich das Hauptquartier in Singapur befindet. Tatsächlich gehört Bytedance zu 60 Prozent den Aktionären, 20 Prozent gehört den beiden Gründern Yiming Zhang und Rubo Liang. Das restliche Fünftel des Unternehmens gehört den rund 150.000 Mitarbeitenden weltweit. Der fünfköpfige Vorstand besteht aus zwei Amerikanern, einem Doppelstaatsbürger der USA und Frankreich, einem Singapurer sowie Neil Shen aus Hongkong. Außer, dass die beiden Unternehmensgründer aus China stammen, sei nichts am Mutterkonzern chinesisch.

Deshalb sei es auch nicht möglich, dass die KP Chinas in irgendeiner Form auf die Daten von Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzern zugreife, so Klaws. "China kann Bytedance nicht vorschreiben irgendwelche Daten herauszugeben", erklärt der Tiktok-Sprecher.

Im Organigramm des Konzerns findet man jedoch immer noch einen Seitenstrang, der im Westen kritisch beäugt wird. Zu Bytedance gehört nämlich auch die chinesische Schwester-App von Tiktok namens Douyin, dieser wiederum gehört die Beijing Douyin Info Services an der wiederum die chinesische Regierung beteiligt ist und die auch Beiträge an die Kommunistische Partei Chinas bezahlt. Daraus macht auch Klaws keinen Hehl, betont aber, dass die Geschäftsbereich strikt voneinander getrennt sind. "Der Westen tut gut daran, China kritisch zu beobachten. Ich glaube aber auch, dass Tiktok als geopolitischen Fußball zu verwenden, nicht zielführend ist".

Milliardeninvestitionen sollen Wogen glätten

Dass der 44-Jährige keinen einfachen Job hat, ist unbestritten. Derzeit versucht Tiktok in die Charmeoffensive zu gehen und betont vor allem in Europa und den USA die Datensicherheit. Aktuell werden die Daten der Nutzerinnen und Nutzer in Singapur, dem US-Bundesstaat Virginia und Singapur gespeichert. Mit "Project Clover" sollen die Daten von 150 Millionen europäischen Nutzenden lokal gespeichert werden. "Clover", also Kleeblatt, deshalb, weil zwei Datenzentren in Irland entstehen, während eines in Norwegen errichtet wird.

Bei Tiktok betont man gerne, dass man das einzige Social Media Unternehmen ist, das Daten tatsächlich regional speichert. Diese 1,2 Milliarden Euro teuren Datenzentren sollen vor allem Ruhe in die aufgehitzte politische Debatte bringen. Noch heuer wird mit dem Datentransfer begonnen, dieser soll bis 2024 abgeschlossen sein. Ein externer Partner soll die Aufsicht übernehmen und dafür sorgen, dass niemand unberechtigt auf die Daten zugreifen kann. In den USA ist man mit "Project Texas" schon weiter, dort werden die Datenzentren von der US-Technologiefirma Oracle überwacht. Wer diese Aufgabe in Europa übernimmt, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Oracle ist es auch, das Updates für die App freigibt. Jede neue Version von Tiktok wird von Oracle geprüft, bevor sie in den App-Stores landet. Noch so eine Maßnahme, die das Vertrauen wieder herstellen soll. Damit soll unter anderem bewiesen werden, dass die chinesische Regierung keinen Zugriff auf den Sourcecode der App hat.

Regulierung in Europa

Über die Regulierung innerhalb der Europäischen Union mit Datenschutzgrundverordnung, dem Digital Services Act und dem kommenden AI Act sieht man bei Tiktok nicht als große Belastung. Das Motto: Lieber einige strenge Regeln, als sich mit einem Flickenteppich aus 26 unterschiedlichen nationalen Gesetzen auseinandersetzen zu müssen. "Wir möchten von Anfang an mit den Regeln compliant sein. Dafür würden wir gerne an den Fakten, nicht am Bauchgefühl gemessen werden", so Klaws. (Peter Zellinger, 29.6.2023)