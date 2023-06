Es gibt eine Art goldene Regel politischer Strategen, die man mit einem etwas platten Satz zusammenfassen könnte: Der erste Eindruck zählt – somit muss man den ersten Eindruck beeinflussen.

Sobald also ein neuer Mitbewerber das politische Spielfeld betritt, beginnen die anderen, dessen Image Dellen zu verpassen. Derzeit lässt sich das Phänomen recht anschaulich beobachten – anhand des Beispiels Andreas Babler. Die ÖVP arbeitet intensiv daran, den neuen SPÖ-Chef als gefährlichen Marxisten oder gar Leninisten zu framen. Es lässt sich schwer beurteilen, ob oder inwiefern das Bablers Image schadet oder bereits geschadet hat. Jedenfalls hat die Volkspartei durch Babler gleich einen zweiten überraschenden Gegner für sich entdeckt: Karl Marx, 1818–1883.

Die ÖVP Wien will den Karl-Marx-Hof, einen der bekanntesten Gemeindebauten, auf seinen "marxistisch-leninistischen Hintergrund" überprüfen lassen. APA / Neubauer

Am Mittwoch brachte die ÖVP Wien einen Antrag im Gemeinderat ein, der bereits im Vorfeld für leichte Aufregung gesorgt hatte. Die Hauptstadt-Türkisen fordern darin eine "Überprüfung von Fördernehmern und Kooperationspartnern der Stadt Wien" – und zwar: "hinsichtlich der Verbreitung marxistisch-leninistischer Inhalte".

Verfassungswidrig

Der Antrag hatte von Beginn an keine Chance, damit rechnete auch niemand in der ÖVP – für das Ansinnen gibt es keine Mehrheit. In der ÖVP Wien gilt er trotzdem als erfolgreich. Schließlich wurde über den geforderten "Marxismus-Check" medial diskutiert. Der Antrag hat allerdings inhaltlich einen recht groben Haken: Experten halten ihn für verfassungswidrig.

Heinz Mayer, Verfassungsjurist und ehemaliger Dekan des Juridicums Wien, sagt: "Eine Gesinnungsprüfung, um städtische Fördermaßnahmen zu bekommen, stellt eine Diskriminierung aufgrund der Weltanschauung und damit eine schwere Verfassungswidrigkeit und einen Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention dar." Mayer spricht sogar von einem "Aufruf zum Verfassungsbruch" durch die ÖVP. "Wenn eine angeblich staatstragende Partei so etwas fordert, ist das besorgniserregend. Was kommt als Nächstes?", fragt der Verfassungsexperte.

Selbst innerhalb der ÖVP sorgt der geforderte "Marxismus-Check" der Kollegen in Wien bei einigen für Kopfschütteln. Ein hochrangiger ÖVP-Politiker bezeichnet das Ansinnen als "recht durchsichtig". Gemeint ist: durchsichtig, dass es hier nicht um den Inhalt geht, sondern den Versuch, den politischen Gegner zu verärgern. In der Einleitung zum einseitigen Antrag wird darauf hingewiesen, dass Babler einst "eine Lenin- und eine Marx-Büste" in seinem Regal stehen hatte.

Eine "Schnüffelaktion"

Heinrich Neisser, selbst Jurist sowie ehemaliger ÖVP-Politiker und Minister, hält den Antrag der ÖVP Wien ebenfalls für grundrechtlich bedenklich. "Es besteht die Gefahr, dass die Umsetzung des Vorhabens zu einer Schnüffelaktion führen würde", sagt Neisser. "Vor allem ist dieser Antrag aber lächerlich, dilettantisch formuliert und ohnehin nicht umsetzbar."

Auch Neisser hält die Forderung für eine "Alibi-Aktion", um "der SPÖ etwas umzuhängen, sie ins kommunistische Eck zu rücken". Es sei allerdings ein "recht unzulänglicher Versuch" seiner Kollegen. Wobei Neisser dazusagt: "Ganz grundsätzlich ist eine Diskussion über eine politische Orientierung auf Lenin natürlich legitim." Ebenso sei es das gute Recht der Opposition, Fördervergaben zu hinterfragen – das sei allerdings ohnehin möglich.

Babler hat sich übrigens selbst bereits als "Marxisten" bezeichnet. In einem weiteren Antrag fordert die ÖVP Wien, dass die Aufklärung an Schulen über die "gefährliche Ideologie des Marxismus" verstärkt werden solle. Darüber hinaus würde die Volkspartei gerne "Straßennamen bzw. Denkmäler jeglicher Art" auf "historisch bedenklichen Hintergrund" überprüfen lassen – etwa den Karl-Marx-Hof in Döbling. (Katharina Mittelstaedt, 28.6.2023)