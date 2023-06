In den neuen Folgen hat Hexenmeister Geralt keine Ruhe. Adoptivtochter Ciriwird von so ziemlich allen namhaften Akteuren im Witcher-Multiversum verfolgt. Das klingt lustiger, als es ist.

Muzayen Al-Youssef

Henry Cavill schwingt das Schwert, ansonsten ist die dritte Staffel der Fantasyserie "The Witcher" eher substanzlos: Wie schonin der vergangenen Staffel lässt die Dynamik des Drehbuchs der Netflix-Serie zu wünschen übrig. Foto: Netflix, Kevin Baker

Da wären die Elfen unter der Ägide der Königin Francesca Findabair (Mecia Simson), die in der exilierten Prinzessin eine Hoffnung sehen, um sich endlich an der Menschheit, die sie über Jahrhunderte verfolgt und ermordet hat, zu rächen.

Da wäre der Monarch Vizimir von Redania (Ed Birch), der denkt, durch die Vermählung mit Ciri seinen Anspruch auf die nördlichen Königreiche zu stärken.

Da wäre ihr eigener Vater (Bart Edwards), der entweder aus dem gleichen Grund oder aufgrund ihrer Verwandtschaft– klar wird das in den ersten Folgen nicht – die Suche nach ihr fortsetzt.

Da wäre ein mysteriöser Magier, der – um so spoilerfrei wie möglich zu bleiben – Ciri unter seine Kon­trolle bringen möchte und mit seinen Menschenexperimenten reichlich Stoff für Albträume liefert. Und dann wäre da die Wilde Jagd, ominöse Reiter, die sonst als Omen des Krieges gelten, es nun aber auf Ciri abgesehen haben. Wir sind in der dritten Staffel von The Witcher. Netflix veröffentlicht die neuen Folgen ab Donnerstag.

Es geht wieder rund

Kurzum: Für Ciri, Geralt und Yennefer (Anya Chalotra), die die junge Prinzessin in Sachen Magie unterrichtet, geht es auch diesmal rund. Doch wie schon in der vergangenen Staffel lässt die Dynamik des Drehbuchs zu wünschen übrig: Wieder versucht die Serie, so viel Stoff in so wenig Zeit wie möglich zu ­packen.

Für Zusehende, gerade jene, die weder Bücher noch Videospiele kennen, bedeutet dies stetes Name-Dropping ohne Substanz, ständigen Szenenwechsel sowie das Auftauchen und Wiederverschwinden von Charakteren, die nicht etabliert genug waren, um je Interesse zu ­wecken.

Das wäre halb so schlimm, geht allerdings auf Kosten der zentralen Beziehungen der Serie, etwa jener zwischen Ciri und Yennefer: Die dritte Staffel will eine Annäherung zwischen den beiden vermitteln. Doch das blühende Mutter-Tochter-Verhältnis erscheint angesichts der kurzen Bildschirmzeit, die ihm gewidmet wird, eher aufgesetzt.

Wohl auch deswegen muss im späteren Verlauf der Staffel via Dialog erklärt werden, dass die beiden sich nun so nahestehen.

In dem erzählerischen Geplänkel geht so oft die Substanz verloren. Dabei hätte The Witcher einige Charaktere getrost weglassen oder nur am Rande darstellen können – und dafür den zentralen Konflikt tiefer ausgestalten.

Für Fans der Fantasywelt des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski – und das sind nicht wenige – bleibt die Serie trotz dieser Schwächen dennoch eine Empfehlung; wenngleich eine laue.

Auch ist sie die letzte Chance, um Henry Cavill in seiner Rolle als Geralt zuzusehen – er hat nämlich aus ungenannten Gründen seinen Rückzug erklärt. (Muzayen Al-Youssef, 29.6.2023)