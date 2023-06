Moskau – Das Meinungsressort der staatlich geführten russischen Agentur Ria Nowosti ist gelegentlich einen Blick wert – vor allem dann, wenn man erfahren will, welche Botschaften der Eigentümer verbreitet wissen möchte. Drei Tage nach Beginn des Ukrainekriegs ging dort etwa ein Meinungsartikel online, in dem vermeldet wurde, die Ukraine sei "nach Russland zurückgekehrt". Dann wurde der Artikel schnell gelöscht. Wie sich herausstellte, war er in Erwartung eines schnellen Sieges über Kiew programmiert worden – und dann vergessen worden. Heute ist er noch über Archivseiten aufrufbar, auch, via Partnermedien, in englischer Sprache. Damals war die Absicht klar: Russlands Regierung nutzte die staatseigene Plattform, um über den Umweg einer Intellektuellen-Meinung ihre eigene Sicht der Dinge zu verbreiten. Daher sorgt ein Ria-Meinungstext des früheren Präsidenten des russischen Rates für Außenpolitik und Verteidigung, Sergei Karaganow, vom Wochenende nun für einiges Erstaunen. Der Titel: "Es gibt keine andere Wahl: Russland wird einen Atomangriff auf Europa starten müssen".

Atomares Geschenk der Götter

Verpackt ist die Drohung allerdings in ein Lamento. Karaganow bedauert, dass dem Westen die Angst vor der russischen Abschreckung abhandengekommen sei. "Die Angst vor einer nuklearen Eskalation muss wiederhergestellt werden, sonst ist die Menschheit verdammt", behauptet er. "Der liebe Gott" habe der Menschheit nach den beiden Weltkriegen die Atombombe geschenkt, um ihnen Angst vor weiteren Kriegen zu machen und so für Frieden zu sorgen, behauptet Karaganow. Die Stellvertreterkriege in Korea, Vietnam oder Afghanistan ignoriert er. Man glaube im Westen nicht mehr an den Krieg, und vor allem nicht daran, dass man selbst zu dessen Opfer werden könne – und aus diesem Grund sei Russland nun in der unpraktischen Lage, in der Ukraine "einen endlosen Krieg führen zu müssen".

Warnungen vor dem Atomkrieg sollen diesen vermeiden. Ebenso wie, meinen manche russischen Intellektuelle, Atomschläge gegen Europa. EPA/Bilan

Um Derartiges zu vermeiden, müsse Moskau den Einsatz von Atomwaffen wieder plausibel erscheinen lassen, so Karaganow. Als Ziel schweben ihm dafür aber nicht die USA vor, die auf einen Atomschlag immerhin mit einem eigenen nuklearen Einsatz reagieren würden. Auch ein Einsatz in der Ukraine selbst ergebe wenig Sinn. Man müsse "stattdessen über jene Staaten in Europa sprechen, die die Ukraine am meisten unterstützen". Die USA, so meint er, würden auf einen solchen Einsatz sicher nicht mit eigenen Atomschlägen reagieren, um keine nukleare Katastrophe im eigenen Land zu riskieren. Was die ebenfalls nuklear bewaffneten Staaten Großbritannien und Frankreich tun würden, darüber schweigt Karaganow.

Gegen die Staatsdoktrin

Freilich, so schränkt er ein, hoffe auch er, dass ein solcher Schritt niemals nötig sein werde. Man dürfte die Aussicht darauf aber auf keinen Fall unplausibel erscheinen lassen – eben um die Abschreckung aufrechtzuerhalten. Das wiederum ist offenkundig auch ein Wunsch Moskaus. So etwa ist zur erklären, wieso der Meinungsartikel bei Ria Nowosti erscheinen konnte, zwei Wochen nachdem Karaganow bereits weitgehend unbeachtet einen ähnlichen Beitrag auf der russischen Plattform "Profile" platziert hatte. Und so sind womöglich auch die wüsten Drohungen zu verorten, die der ehemalige Staatspräsident und nunmehrige Vizechef des russischen Sicherheitsrates Dmitri Medwedew in regelmäßigen Abständen über soziale Medien ausstößt. Nicht zuletzt hatten bereits vor Karaganows Äußerungen auch die Intellektuellen Dmitri Trenin, der frühere Chef von Carnegie Moskau, und Fjodor Lukjanow den Verlust der Abschreckung bedauert.

Russlands Staatsspitze geht dabei freilich einen anderen Weg. Außenminister Sergej Lawrow etwa betont bei jeder Möglichkeit, er habe sich seine Karriere lang dafür eingesetzt, dass ein Atomkrieg niemals stattfinden dürfe. Dabei ist er auch im Einklang mit Russlands aktueller Nukleardoktrin, die Erstschläge nur bei einer existenziellen Gefahr für den Staat als möglich erklärt – was Karaganow übrigens in seinem Text als unnötige Selbstfesselung kritisiert.

Nukleares Roulette

Präsident Wladimir Putin selbst hat mehrfach indirekt und diffus auf die unter seiner Kontrolle stehenden Atomwaffen verwiesen. Zum Start des Ukrainekriegs im Februar 2022 sprach er von "schlimmen Konsequenzen" durch "eine Reihe bestimmter moderner Waffensysteme". Als wenige Tage später erste Misserfolge deutlich wurden, versetzte er "die Abschreckungswaffen" in höhere Alarmbereitschaft – ein Schritt, der nach westlicher Sicht keine konkreten Folgen hatte. Ein Spiel mit der Angst ist auch die Verlegung taktischer Atomwaffen nach Belarus. Konkret ausgesprochene Drohungen vermeidet er selbst aber – vielleicht auch, um sich nicht in eine Situation zu bringen, in der er entweder noch schwächer als bisher aussehen würde oder seinen Ankündigungen Folge leisten müsste, wie der Analyst Leonid Bershidsky in einem Beitrag für Bloomberg ins Treffen führt. Statt Politikern sollten dies nun eben Intellektuelle tun, meint er.

Festzuhalten ist aber auch, dass das Spielen auf dem nuklearen Drohklavier auch in Russland nicht auf einhellige Zustimmung trifft. Der BBC-Moskau-Korrespondent Steve Rosenberg etwa wies in seinem täglichen Presseschau-Video auf Twitter jüngst auf kritische Reaktionen hin, die Karaganow bereits für seinen Text in "Profile" geerntet hatte. Er zitiert einen Artikel in der Zeitung "Kommersant", die innerhalb des staatlichen Zensursystems als eine Art Qualitätsblatt gilt. Dort wurde ein Text mehrerer anderer Thinktanker aus Russland veröffentlicht, der den Titel "Atomkrieg ist ein schlechter Weg, um Probleme beizulegen" trägt. Darin ist von "nuklearem Roulette" die Rede und von "verantwortungslosem Gerede", womit unter anderem Karaganow direkt angesprochen wird.

Im Westen werden derartige Drohungen – wer auch immer sie ausspricht – ohnehin weiter als wenig wahrscheinliche Szenarien empfunden. Sprecher der US-Streitkräfte teilen auf Nachfrage von Agenturen immer wieder mit, man habe bisher keine Änderungen bei der Ausrichtung der russischen Atomwaffen wahrnehmen können. Allerdings: Im Hinterkopf bleibt die Gefahr dennoch. Während des jüngsten Aufstandes der Söldnerarmee Wagner soll die US-Regierung mit Moskau Kontakt aufgenommen haben, um einerseits eine eigene Verstrickung zu bestreiten und andererseits auf Ruhe im Bereich der Atomwaffen zu beharren. Schon im vergangenen Oktober hatte auch US-Präsident Joe Biden die Lage mit der Kubakrise von 1962 verglichen und gewarnt, man dürfe Russland nicht alle möglichen Auswege versperren. Was das im Fall eines russischen Angriffskriegs heißt – das bleibt freilich offen. (Manuel Escher, 29.6.2023)