47. Tage der deutschsprachigen Literatur Bis 1. Juli stellen sich im ORF-Landesstudio zwölf Autorinnen und Autoren einer siebenköpfigen Jury. Die Lesungen und Diskussionen um den Ingeborg-Bachmann-Preis können auf 3sat mitverfolgt werden. Bis 14.45, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Umzingelt vom Feind – Leben in Moldaus Sicherheitszone Cocieri ist eine moldauische Exklave im Moskau-treuen Separatisten­gebiet Transnistrien, umgeben von Checkpoints russischer Soldaten. Iurie Coţofan kämpfte seit dem Krieg 1992 gegen die Separatisten. 2014 verboten sie ihm, Trans­nistrien zu betreten. Daraufhin hat er seine Firma verloren und kämpft seitdem um eine neue Existenz. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Unser Sexleben – Wen liebe ich, wann und ­warum? Sexualität beginnt schon im Mutterleib, begleitet uns bis zum Tod und ändert sich – ein Leben lang. Was offenbart die Wissenschaft? Ab 21.00 diskutiert Gert ­Scobel mit seinen Gästen über das Thema "Perfekter Sex". Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Menschen und Mächte: Das Pflege-Dilemma – Altenbetreuung in der Krise Immer mehr Menschen in Österreich brauchen in der letzten Phase ihres Lebens Betreuung und Pflege. Warum ist es in Österreich, einem der reichsten Länder der Welt, oft schwer, seine letzten Lebensjahre gut betreut zu ­verbringen? Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Eco Wie sich Söldnerarmeen finanzieren und was dahintersteckt / Wie wir Steuer­zahler von Baufirmen über den Tisch gezogen wurden / Warum intelligente Staub­sauger, Heizungen und Türschlösser immer beliebter werden. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Autorin und Moderatorin Chris Lohner, Schriftsteller Franz Schuh, Monti-Beton-Gründungsmitglied Toni Matosic und die ehemalige First Lady Margit Fischer sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 MUSIKDOKUMENTATION

Buena Vista Social Club (D/USA 1999, Wim Wenders) Mit seinen Aufnahmen von vergessenen kubanischen Musikern löste der große US-amerikanische Slide-Gitarrist und ­Musikarchäologe Ry Cooder 1996 einen weltweiten Musikboom aus. Zwei Jahre später begleitete Regisseur Wim Wenders seinen Freund Cooder und den Buena Vista Social Club mit Filmkameras von den Straßen Havannas bis in die New Yorker Carnegie Hall.

Bis 1.10, SWR

Verhalfen kubanischer Musik zu einem Popularitätsschub: Compay Segundo (links) und Ry Cooder mit dem Buena Vista Social Club, SWR, 23.30 Uhr. Foto: SWR/Wim Wenders Stiftung

0.05 KOMÖDIE

Rat mal, wer zum Essen kommt (Guess Who’s Coming to Dinner, USA 1967, Stanley Kramer) Eine weiße Amerikanerin bringt ihren schwarzen Verlobten (Sidney Poitier) zum Dinner mit nach Hause. Die Eltern hadern damit, ihrer liberalen Einstellung zum Trotz. Katharine Hepburn kassierte dafür 1967 einen Oscar, für Spencer Tracy, der einen über manche Klebrigkeit hinwegsehen lässt, war es die letzte Filmrolle. Bis 1.50, ORF 2