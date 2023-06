Da ist etwas passiert. Und es ist kein schöner Anblick. Ein roter Kleinwagen mit verbeulter Stoßstange, daneben ein zerkratztes Moped, der Rückspiegel verbogen. Davor liegt ein Mann mit klaffender Fleischwunde am Oberschenkel. "Haben Sie Schmerzen?", fragt der Sanitäter den Mann. Keine Antwort. Als Erstes binden die Sanitäter das Bein ab, dann stillen sie die Blutung. Jetzt beginnt die Herzmassage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pumpen, was das Zeug hält. Ein paar Minuten vergehen. Die tiefe Fleischwunde des Mannes hat inzwischen aufgehört zu bluten. Die Gummipuppe ist gerettet.

Gesundheitsstadtrat Hacker im neuen Trainingszentrum. Die Puppen "bluten", schreien und bewegen den Kopf. APA/PID/STADT WIEN

Es ist Mittwochvormittag in der Zentrale der Wiener Berufsrettung in Wien-Landstraße. Und man könnte sagen: Die Pressekonferenz war diesmal besonders fad. Gedauert hat sie deshalb auch nur wenige Minuten. Gekommen sind die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, vor allem die Kamerateams der Boulevardblätter, heute nämlich wirklich für etwas anderes: Es gibt "Action", hat die Ankündigung versprochen.

"Hochmotivierte Truppe"

Denn in den Katakomben ihres Hauptquartiers am Radetzkyplatz hat die Rettungsakademie der Wiener Berufsrettung ein neues "Simulationszentrum" eingerichtet. Das modernste in Österreich, heißt es. Und das will man präsentieren. Deshalb geht es nach wenigen einleitenden Worten auch gleich hinunter in den Keller.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ist auch gekommen. Der gerne nonchalant auftretende SPÖ-Mann, der auch außerhalb der Hauptstadt bekannt wurde, als er sich während der Pandemie öffentlichkeitswirksam mit der türkis-grünen Bundesregierung matchte, trägt heute Hemd und rote Hosenträger. Man habe eine "hochmotivierte Truppe in der Wiener Rettung", sagt er. Was man so höre, sei das nicht in allen Bundesländern der Fall, sagt Hacker, ganz Hacker. "Warum das so ist, will ich jetzt nicht beurteilen."

Die Puppen können blinzeln

Im Keller angekommen, liegt eine weitere Puppe auf dem Boden. Und wieder kommen zwei Sanitäter an, um sie zu bearbeiten. Diesmal kann man die Szene auf einem großen Bildschirm verfolgen, auf die Leinwand darüber ist ein Rettungswagen vor einer Baumallee projiziert. Es ist der "Analyseraum" des Simulationszentrums, hier werden die geübten Einsätze aufgezeichnet und im Anschluss mit den Einsatzkräften nachbesprochen. "Sie können auch nach vorne kommen", sagt Hacker zu den Medienvertretern und deutet auf die Sitzreihen. "Ich hab's schon ausprobiert: Alle Sessel trocken."

Wieder massieren die Rettungskräfte das Herz der Puppe mit viel Körperkraft. Vier Minuten, fünf Minuten. "Jetzt können wir die Kollegen, glaub' ich, vom Pumpen befreien", sagt der Stadtrat. "Danke." Gelächter im Raum. "Die Puppen können sogar blinzeln", erzählt unterdessen ein Mitarbeiter der Rettung. Denn die simulierten Patienten sind äußerst detailliert ausgearbeitet. Wie detailliert, das zeigt der nächste Raum.

"Lebensnahe Szenarien"

Denn die Puppen gibt es in mehreren, durchaus kreativen Ausführungen: ein Kind im Rollstuhl. Ein Mann mit aufgescheuertem Schienbein und schmerzverzerrtem Gesicht. Ein weiterer Puppenmann mit geöffnetem Hemd auf einer Liege bewegt den Latexkopf, öffnet die Lippen und zuckt mit den Augenlidern. "Was man hier sehen kann, sind aber bei weitem noch nicht alle Details der Ausstattung", sagt der Leiter der Rettungsakademie, Michael Girsa. "Wenn ich einer Puppe mit der Taschenlampe in die Augen leuchte, weiten sich die Pupillen."

Noch während er das sagt, beginnt der Latexmann auf der Liege zu schwitzen. Dicke Kondenstropfen bilden sich auf seiner Gummihaut. Auf dem Tisch daneben fängt nur wenig später die Babypuppe an zu schreien und wetzt sich in seinem Strampler. Aber warum eigentlich? "Wenn das Baby tatsächlich schreit, erzeugt das natürlich Stress", sagt Akademieleiter Girsa. Soll heißen: Je lebensnaher und realistischer das Trainingsszenario, desto besser würden sich die Rettungskräfte auf echte Einsätze vorbereiten können. "Jeder, der möchte, kann jetzt noch versuchen, selbst eine Blutung zu stoppen", sagt die Pressebeauftragte zu den Medienmenschen. An einer Puppe, versteht sich. (Martin Tschiderer, 28.6.2023)