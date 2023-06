Thomas Mayer aus Brüssel

Brüssel bereitet sich auf den nächsten EU-Gipfel vor. REUTERS/Yves Herman

Ginge es nach Bundeskanzler Karl Nehammer und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, sollte der zweitägige EU-Gipfel ab Donnerstag in Brüssel ganz dem Thema Migration beziehungsweise Plänen zur Eindämmung des irregulären Zuzugs nach Europa gewidmet sein. Darauf hatten die Regierungschefs von Österreich und Italien als besonders betroffene Länder die Öffentlichkeit zumindest eingestellt.

Beim Europaforum in der Wachau wurden mit dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radew vergangene Woche auch Vorbereitungen getroffen. Der gescheiterte Aufstand der Wagner-Truppen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Wochenende und die Verschärfung der Lage im Krieg in der Ukraine machten dem jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitglieder mit Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab Mittag an den Verhandlungstisch setzen, steht Migration zwar auf der Agenda. Sie wird einen Bericht geben, der das von den EU-Innenministern beschlossene Migrationspaket sehr positiv bewertet. Der Gipfel wird jedoch nach den Plänen Michels ganz von der Russland-Krise und der Reaktion der Europäischen Union in engster Abstimmung mit den USA und den Nato-Partnern überschattet sein.

Gleich zu Beginn gibt es eine Aussprache mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er hat im Vorfeld bereits davor gewarnt, die militärischen Fähigkeiten Russlands zu unterschätzen, die Unruhe in der Führung in Moskau vorschnell als Schwäche zu missdeuten. Strategen schließen nicht aus, dass ein gereizter Putin zu noch brutaleren Methoden der Kriegführung greift.

Die Losung des Gipfels: Die EU mischt sich in die "inneren Angelegenheiten" in Russland nicht ein. Umso stärker wird im Entwurf der Schlusserklärungen die verstärkte umfassende Unterstützung der Ukraine betont. Der Beschluss der Außenminister nach Aufstockung der "Friedensfazilität" im EU-Budget – also dem Budget für Waffen- und Munitionshilfe – um 3,5 Milliarden Euro wird begrüßt.

Tempo bei Aufrüstung

In diesem Zusammenhang soll die von der EU-Kommission vorgeschlagene Erhöhung des gemeinsamen Budgetrahmens bis zum Jahr 2027 besprochen werden. Entscheidungen sind aber nicht zu erwarten.

Diplomaten bestätigen, dass die Diskussionen sich nach sechzehn Monaten Krieg mehr und mehr auf die Frage zuspitzen, ob und wie die Europäer auf der Weltbühne überhaupt mitspielen wollen und können. Mehr Tempo sei gefragt.

Das Treffen steht insofern auch in Konnex mit dem Nato-Gipfel in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Die Wahl dieses Ortes ist natürlich kein Zufall. In Vilnius hatte vor inzwischen fast zehn Jahren die Auseinandersetzung mit Russland begonnen. Beim EU-Sondergipfel in Vilnius 2013 war der ukrainische Präsident Janukowitsch in letzter Minute auf Druck Putins vom EU-Assoziationsabkommen abgesprungen.

Die proeuropäische Maidan-Bewegung wurde niedergeschlagen, es kam zum Aufstand, Janukowitsch flüchtete nach Russland. Putin ließ im Frühjahr 2014 die Krim annektieren. Seither tobt der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

In den europäischen Hauptstädten stellt man sich nicht auf ein baldiges Ende des Konflikts ein. Nicht zufällig hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius dieser Tage angekündigt, sein Land werde 4000 Soldaten als ständige Truppe in Litauen stationieren, zur Stärkung der Nato-Präsenz in Osteuropa. Mittwoch reiste Pistorius zum Antrittsbesuch nach Washington, in Vorbereitung des Nato-Gipfels, bei dem es auch um die Erweiterung um Finnland und Schweden geht. (Thomas Mayer, 29.6.2023)