Mit Beginn der Sommerferien staut es sich auf der Brennerautobahn wieder besonders oft – doch die Bevölkerung im Wipptal leidet das ganze Jahr unter dem immer weiter zunehmenden Transit.

In dieser Folge von "Inside Austria" schauen wir uns an, was die massive Nutzung dieser Strecke für die Anwohner in Tirol bedeutet und warum sich Österreich, Deutschland und Italien offenbar so schwer damit tun, eine gemeinsame Lösung zu finden.

Und wir wollen wissen, ob der Brennerbasistunnel endlich Entlastung bringen kann und wie es um dieses aktuell größte Tunnelprojekt der Welt steht.

A1

In dieser Folge zu hören: Maria Retter (Tirol-Korrespondentin beim STANDARD), Gerald Traufetter (Wirtschaftsredakteur beim "Spiegel"); Moderation und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; redaktionelle Mitarbeit: Zsolt Wilhelm, Ole Reißmann und Marlene Lanzersdorfer; Produktion: Christoph Grubits