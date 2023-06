Bei einer Diskussion am Wiener Institut für die Wissenschaften vom Menschen zwischen den eminenten Intellektuellen Timothy Snyder und Ivan Krastev über den Ukrainekrieg wurden mehrere unbequeme Wahrheiten angesprochen. Krastev erklärte europäische Grundannahmen seit 1945 für überholt: dass es einen Wandel durch Handel auch mit aggressiven Diktaturen gebe; dass Rüstung nicht so wichtig sei; und dass es im Ernstfall eine Sicherheit ohne die USA gebe.

Wichtiger Unterstützer der Ukraine: US-Präsident Joe Biden. AP/Evan Vucci

Timothy Snyder hingegen fand anerkennende Worte für US-Präsident Joe Biden. Ja, der alte, manchmal wackelige, manchmal unverständliches Zeug redende Biden. Er habe, so Snyder, die Gefahr erkannt, die von jemandem wie Putin ausgehe, einem aggressiven Faschisten. Bidens Unterstützung für die Ukraine habe nicht nur das Überleben des Landes garantiert, sondern auch die Europäer mitgezogen.

Dem ist nur hinzuzufügen, dass der alte Biden offenbar klarer als viele in Europa erkannt hat, dass man mit Aggressoren dieses Kalibers nicht verhandeln kann; dass man, wie Timothy Snyder es ausdrückte, "Putin helfen muss zu verlieren".

Krastev sagte, Putin wisse wohl schon, dass er in der Ukraine auf dem Schlachtfeld nicht mehr gewinnen könne. Deshalb führe er nun einen anderen Krieg, einen Einschüchterungskrieg gegen den Westen – in der Hoffnung, dass dieser in seiner Unterstützung für die Ukraine müde wird. Auch den muss er verlieren. (Hans Rauscher, 28.6.2023)