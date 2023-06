Niederösterreicher scheitert an Niederländer Brouwer, Novak nach Sieg über Broom (GBR) nun gegen Japaner Watanuki um einen Platz im Hauptfeld

APA/AFP/DENIS LOVROVIC

London - Für Jurij Rodionov ist am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon das Aus gekommen. Der als Nummer 11 gesetzte Niederösterreicher musste sich etwas überraschend dem Niederländer Gijs Brouwer nach nur 67 Minuten mit 5:7,3:6 beugen.

Dafür freute sich Dennis Novak über Sieg Nummer zwei, er kämpft nach einem 6:3,6:4 über Charles Broom (GBR) um einen Platz im Hauptfeld. Gegner ist der als Nummer 8 gesetzte Japaner Yosuke Watanuki. (APA, 28.6.2023)