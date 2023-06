Die US-Küstenwache kam am Mittwoch mit Trümmern der Titan in Neufundland an. Fünf Menschen waren vergangene Woche auf dem Weg zum Wrack der Titanic verstorben

Die Titan war auf ihrer Fahrt zur Titanic implodiert. AP/Paul Daly

Ein Schiff der US-Küstenwache kam heute Mittwoch im Hafen von St. John's in Neufundland mit Trümmern des verunglückten Tauchbootes Titan an. Das Touristenboot der Firma Oceangate verschwand am 18. Juni auf dem Weg zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic im Nordatlantik. An Bord waren fünf Personen.

Nach einer großangelegten Suchaktionen über mehrere Tage wurden Trümmer der Titan entdeckt, die US-Küstenwache meldete daraufhin, dass das Tauchboot implodiert sei und alle fünf Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen seien. Die U.S. Navy hatte bereits am 18. Juni Implosionsgeräusche registriert. Die kanadische Verkehrssicherungsbehörde sowie die US-Küstenwache kündigten Untersuchungen des Unfalls an. (mae, 28.6.2023)

