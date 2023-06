Wer immer sich am Samstag der Hoffnung hingegeben haben mag, der Ukrainekrieg könnte wegen des Aufstandes der Wagner-Söldner enden, wurde spätestens am Mittwoch eines Besseren belehrt.

Denn der Mann, auf dessen Hilfe Wagner-Führer Jewgeni Prigoschin laut US-Berichten im Falle eines erfolgreichen Umsturzes in Moskau gezählt haben dürfte, ist alles andere als eine Friedenstaube. Dass sich ausgerechnet Sergej Surowikin für ein Ende des Krieges eingesetzt hätte, erscheint undenkbar – eher im Gegenteil.

Sergej Surowikin. IMAGO/SNA

Der wegen seiner Brutalität berüchtigte General stand für eine besonders harte Kriegsführung in der Ukraine, bevor er nach wenigen Monaten im Amt Waleri Gerassimow weichen musste, dem Prigoschin noch am Samstag eine zu laxe Gangart vorwarf. Surowikin hingegen, so wird deutlich, ist ein Militär ganz nach dem Geschmack Prigoschins. Für den Wagner-Chef war Surowikin gar der "kompetenteste Kommandant der Armee", wie er erklärte.

Blutspur

Dessen Spitzname "General Armageddon" kommt auch nicht von ungefähr: Bevor er den russischen Raketenterror gegen ukrainische Städte und Infrastruktur orchestrierte, hatte der heute 57-Jährige bereits in mehreren Regionen eine Blutspur hinterlassen. Ob in Tadschikistan, in Tschetschenien oder später in Syrien: Wo auch immer er in Russlands Armee etwas zu sagen hatte, bekam die Zivilbevölkerung seine Rücksichtslosigkeit zu spüren. Vor allem in Aleppo: Die Altstadt wurde unter Surowikins Kommando teils dem Erdboden gleichgemacht.

Auch mit Putschversuchen hat er Erfahrung. 1991, als Hardliner gegen Michail Gorbatschow aufbegehrten, überrollte ein Panzer unter seinem Kommando mehrere Demonstranten. Unter Boris Jelzin, der als Sieger aus dem Machtkampf nach dem Putschversuch hervorgegangen war, machte Surowikin trotzdem rasch Karriere.

Ob der Vater von vier Kindern den Wagner-Chef nun aber tatsächlich aktiv bei seinem Aufstand unterstützt hat, ist noch unklar. "Geschwätz" nannte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Gerüchte am Mittwoch. In einem Video hatte er seinen Vertrauten am Abend des Aufstandes schließlich öffentlich zur Räson gerufen und erklärt, man dürfe "dem Feind nicht in die Hände spielen".

Ob die plötzliche Vernunft nur Schauspiel war, wie die US-Geheimdienste andeuten, oder aber echt, muss sich erst weisen. (Florian Niederndorfer, 28.6.2023)