Elon Musk meint es offenbar ernst und will sich mit Mark Zuckerberg prügeln. REUTERS, EDUARDO MUNOZ

Vom "größten Kampf der Geschichte" spricht Dana White, der Präsident der Ultimate Fighting Championship, der es kaum erwarten kann, dass sich zwei Tech-Milliardäre in einem seiner Käfige prügeln. Der Kampfsport-Promoter hat laut eigenen Angaben mit Elon Musk und Mark Zuckerberg telefoniert und versichert nun im Magazin "TMZ": "Beide Jungs meinen es absolut ernst damit."

Der "größte Kämpfer aller Zeiten"

Elon Musk scheint jedenfalls schon seinen Trainer gefunden zu haben: Musk hat ein Angebot des UFC-Champions und ehemaligen Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Georges St-Pierre angenommen, den CEO von Tesla, Twitter und Space X in der Kunst des Käfigkampfes zu unterweisen.

St-Pierre twitterte Anfang der Woche seine Begeisterung über die Aussicht auf den Kampf der beiden Tech-Giganten. Der Kämpfer drückte seine Bewunderung für Musk aus und erklärte sich selbst als großer Fan des 52-Jährigen. St-Pierre meinte, es wäre eine "absolute Ehre", wenn er Musk trainieren dürfte. In einer Antwort nahm Musk die Einladung an. Später stellte Musk Material online, das ihn bei einem Sparring-Kampf mit Lex Fridman, einem KI-Forscher am Massachusetts Institute of Technology und bekannten Podcaster, zeigt. Fridman streute Musk via Twitter Rosen in Bezug auf dessen Kampfkünste. Er sei extrem beeindruckt von Musks "Stärke, Kraft und Geschicklichkeit, sowohl zu Fuß als auch am Boden", war da zu lesen.

St-Pierre wurde vom Sportsender ESPN zum größten Kämpfer aller Zeiten gekürt und hat außerdem UFC-Meisterschaften in zwei verschiedenen Gewichtsklassen gewonnen. Der Kämpfer kündigte 2019 seinen Rücktritt vom MMA an und verkauft seitdem Nahrungsergänzungsmittel und arbeitet als Trainer. Fridman hingegen ist ein Hobbykämpfer, der seit 2018 einen schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu hat.

Fridman spielt auch in Bezug auf den vieldiskutierten, aber letztlich noch unbestätigten Kampf zwischen Musk und Zuckerberg auf beiden Seiten mit – Fridman veröffentlichte Anfang dieser Woche ein Video auf Youtube, das ihn beim Sparring mit dem Meta-CEO zeigt. Der Meta-CEO gilt als Kampfsport-Profi, der bereits Turniere im brasilianischen Jiu-Jitsu gewonnen hat.

Ob die beiden es ernst meinen und tatsächlich in den Ring steigen, blieb nach einem unterhaltsamen Hin und Her im Netz zunächst aber offen. (red, 28.6.2023)