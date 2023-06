Drei mögliche Kandidaten sollen von einer Findungskommission vorgeschlagen worden sein. Staatssekretärin Mayer muss sich aber nicht an die Vorschläge halten

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Sabine Haag übernimmt das Haus am Ring ab 2025. imago images/SKATA

Wien - Ein langer Prozess kommt zum Abschluss. Am Donnerstag wird Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) die neue Leitung für das Kunsthistorische Museum (KHM) präsentieren. Gegen 11 Uhr soll feststehen, wer 2025 in die Fußstapfen von Generaldirektorin Sabine Haag an der Spitze des KHM-Verbundes treten wird.

Von der zuständigen Findungskommission wurden dem Vernehmen nach drei mögliche Personen als Vorschlagstrio genannt, davon zwei externe Kandidaten. Dies wären Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, sowie Stefan Weppelmann, einstiger KHM-Gemäldegalerie-Leiter, der mittlerweile das Leipziger MdbK führt. Eine hausinterne Wahl wäre der aktuelle Chef des zum KHM gehörenden Weltmuseums, Jonathan Fine. Allerdings muss sich Mayer nicht an die Vorschläge der Kommission halten. (APA, 28.6.2023)