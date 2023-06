Die Tournee hätte im Juli starten sollen, neuen Starttermin gibt es noch keinen REUTERS / Eduardo Munoz

New York - Popstar Madonna hat nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation ihre bevorstehende Welttournee verschoben. Die 64-Jährige habe eine ernsthafte bakterielle Infektion ausgebildet, auf Grund derer sie am 24. Juni in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, schrieb Madonnas Manager Guy Oseary auf Instagram.

Medien berichteten, sie sei bewusstlos aufgefunden worden und habe intubiert werden müssen. Laut Oseary verbessere sich ihr gesundheitlicher Zustand, sie befinde sich aber noch unter medizinischer Beobachtung. Noch sei nicht klar, wann Madonna die Welttournee starten werde. Die Tour hätte im Juli starten sollen, Österreich-Termin war keiner geplant. (red, 28.6.2023)