Die US-amerikanische Flagge vor einem Konsulat. APA/AFP/ADEK BERRY

Jeddah – Bei einem Schusswechsel zwischen einem bewaffneten Mann und Sicherheitskräften in der Nähe des US-Konsulats in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah sind zwei Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um den Angreifer und einen Sicherheitsbeamten, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.

"Ein Mann stoppte mit einem Fahrzeug in der Nähe des amerikanischen Konsulatsgebäudes, stieg aus und hielt eine Waffe in der Hand. Die Sicherheitskräfte handelten entsprechend und es kam zum Schusswechsel, bei dem der Mann getötet wurde", sagte ein Sprecher der Polizei. Eine nepalesische Sicherheitskraft des Konsulats sei dabei verletzt worden und starb später, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA. Die Hintergründe sind bisher unklar, die Ermittlungen laufen.

Das amerikanische Konsulat war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Angriffen. Im Jahr 2016 wurden bei einem Selbstmordattentat in der Nähe des Gebäudes zwei Personen verletzt, der Täter starb. Im Jahr 2004 stürmten fünf Angreifer mit Bomben und Waffen die US-Vertretung, töteten vier Sicherheitskräfte und fünf Konsulatsmitarbeiter. Drei der Angreifer kamen bei dem Angriff ums Leben, zwei wurden festgenommen. (APA, 29.6.2023)