Zwischen Polizei und Demonstranten kam es zu heftigen Zusammenstößen im Pariser Vorort Nanterre. EPA/YOAN VALAT

Paris – Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle kommt es in Paris die zweite Nacht in Folge zu Unruhen. Im Vorort Nanterre, wo das Opfer wohnte, haben Demonstranten kurz vor Mitternacht am Mittwoch mit Feuerwerkskörpern auf die Polizei geschossen und Autos in Brand gesetzt. Auch in der nördlichen Stadt Lille und in Toulouse im Südwesten kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten.

Zahlreiche Zwischenfälle

Nächtliche Ausschreitungen wurden Polizeiangaben zufolge auch aus Amiens, Dijon und im Departement Essonne südlich der französischen Hauptstadt berichtet. Französische Medien meldeten Zwischenfälle an zahlreichen anderen Orten im Großraum Paris. Videos in sozialen Medien zeigten, wie Dutzende von Feuerwerkskörpern auf das Rathaus von Montreuil am östlichen Rand von Paris zielten.

Der 17-jährige Junge war am Dienstag bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat er zuvor einer Aufforderung zum Anhalten seines Wagens nicht Folge geleistet. Die Justiz ermittelt bereits gegen einen Polizeibeamten wegen vorsätzlicher Tötung. (APA, 29.6.2023)