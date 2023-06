Der 66-Jährige wurde auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Als Gendarm hatte er sich aktiv am Völkermord in Ruanda beteiligt

Diese Gerichtszeichnung zeigt Hategekimana während des Gerichtsprozesses. APA/AFP/BENOIT PEYRUCQ

Paris – Ein ehemaliger Militärpolizist aus Ruanda ist in Paris wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter erklärten den 66-jährigen Angeklagten Philippe Hategekimana am Mittwochabend "in praktisch allen Anklagepunkten" für schuldig. Hategekimana, der 2005 die französische Staatsangehörigkeit und den Nachnamen Manier angenommen hat, hatte die Vorwürfe bestritten.

Der ehemalige Gendarm ist der fünfte mutmaßliche Verantwortliche des Völkermords in Ruanda, dem in Frankreich der Prozess gemacht wurde. Bei dem Massenmord in Ruanda waren zwischen April und Juli 1994 etwa 800.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen aus der Volksgruppe der Tutsi.

Der Angeklagte verfolgte die Urteilsverkündung ohne erkennbare Regung, während vor dem Gerichtssaal Nebenkläger aus Ruanda in Jubel ausbrachen und tanzten. Die Verteidiger haben zehn Tage Zeit, um Berufung einzulegen.

Beteiligung an Hinrichtungen und Folter

Die Anklage warf Hategekimana vor, an Massenhinrichtungen und Folter beteiligt gewesen zu sein. Ihm wurden insbesondere zwei Angriffe auf jeweils mehrere hundert Menschen vorgeworfen, die auf Hügeln in der Nähe ihrer Dörfer Zuflucht gesucht hatten.

Hategekimana habe seine Stellung ausgenutzt, um sich aktiv an dem Völkermord zu beteiligen, hieß es in der Anklageschrift. Er stehe zudem im Verdacht, einen Bürgermeister getötet zu haben, der die Massaker verhindern wollte. Hategekimana habe außerdem mitgeholfen, berüchtigte Straßensperren zu errichten, an denen die Passanten nach Volkszugehörigkeit sortiert wurden.

Hategekimana war 1999 nach Frankreich gekommen und hatte unter falscher Identität Asyl beantragt. Er arbeitete als Wachmann an der Universität in Rennes. Später verließ er Frankreich und ließ sich in Kamerun nieder. Als er dort seine Frau vom Flughafen abholen wollte, wurde er festgenommen und nach Frankreich ausgeliefert, wo er seitdem in Untersuchungshaft saß. (APA, 29.6.2023)