Haben Missbrauch bei geringfügiger Beschäftigung im Visier: Arbeitsminister Martin Kocher (links) und AMS-Chef Johannes Kopf. APA / Robert Jäger

Martin Kocher hat nicht nur die Opposition, sondern auch den grünen Koalitionspartner gegen sich aufgebracht: Der von der ÖVP nominierte Arbeitsminister hat neue Zielvorgaben für das Arbeitsmarktservice (AMS) entwickelt.

So sollen sich die Vermittler stärker auf bestimmte Zielgruppen fokussieren, und zwar Langzeitarbeitslose, Jugendliche und junge Erwachsene, Frauen, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte sowie Menschen mit Behinderung. Weiters wünscht er sich den Ausbau der überregionalen Vermittlung, damit mehr Jobsuchende bereit sind, von Ost nach West oder umgekehrt zu übersiedeln. Und, der Aufreger: Das AMS soll genauer hinsehen, wenn arbeitslos gemeldete Menschen nebenbei in geringfügigem Ausmaß dazuverdienen.

"Schikanen" sieht Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer in diesen Vorgaben verpackt: Dem Minister gehe es offenbar um die Schlagzeilen.

Verschärfte Kontrolle

AMS-Chef Johannes Kopf urteilt anders. Im Interview mit dem Ö1-"Morgenjournal" am Donnerstag sprach er von "engagierten Zielvorgaben", denen eine entsprechende Ausstattung mit Personal und Geld folgen müsse: "Es ist viel, was Minister Kocher will." Doch so manches, was nun gefordert wird, baue im Prinzip das aus, was das AMS ohnehin bereits praktiziere.

Das gelte gerade in der Frage der geringfügig Beschäftigten. Um etwaigen Missbrauch durch Arbeitgeber und Arbeitslose zu verhindern, habe das AMS in mehreren Bundesländern einen Erhebungsdienst aufgebaut: So gebe es etwa Lokale, die nur drei geringfügig Beschäftigte gemeldet haben, aber sieben Tage die Woche offen halten. Als Konsequenz würden etwa Zeitaufzeichnungen kontrolliert, ob die Betroffenen wirklich nur so wenig arbeiteten wie offiziell ausgewiesen. "Minister Kocher verstärkt hier, was wir eigentlich schon tun", sagt Kopf.

Ebenso habe das AMS bereits große Bemühungen gesetzt, Arbeitssuchende bei entsprechenden Jobangeboten zur Übersiedlung in andere Regionen zu motivieren – allerdings nur "mit überschaubarem Erfolg", wie Kopf einräumt. Es gehe ja nicht nur um eine Arbeitsstelle, die Neuankömmlinge hätten auch Bedarf an Wohnraum, Kinderbetreuung und sozialer Integration. Die Möglichkeiten des AMS stießen da an Grenzen, sagt Kopf: "Die Arbeitgeber müssen sich hier eindeutig mehr bemühen als bisher." (jo, 29.6.2023)