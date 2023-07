Othmar Karas, der für die ÖVP im EU-Parlament sitzt. imago images/SEPA.Media

Dass es zwischen dem Ersten Vizepräsidenten des Europaparlaments Othmar Karas und seiner Partei, der ÖVP, kriselt, ist kein Geheimnis. Sehr wohl aber, wie es in dieser Beziehung weitergeht: Nächstes Jahr kann Karas zwar auf ein Vierteljahrhundert als Abgeordneter im Europäischen Parlament zurückblicken. Doch es ist bisher unklar, ob er erneut auf der ÖVP-Liste für die Europawahl im Juni stehen wird. Angesichts der massiven geopolitischen Umbrüche mahnt Karas im Interview zu einer verantwortungsvolleren und weniger parteipolitischen Haltung.

STANDARD: Sie haben jüngst die mangelnde staatspolitische Verantwortung in Österreich kritisiert. Meinen Sie damit konkret Ihre Partei, also die Spitze der ÖVP?

Karas: Wir sind mit so vielen Umbrüchen konfrontiert, dass die Politik gut daran tun würde, sich mit diesen auseinanderzusetzen und nicht sofort die Debatte dadurch zu verhindern, dass man Schuld zuweist oder Dinge nationalisiert und parteipolitisiert. Die einfache Botschaft dominiert derzeit den Umgang mit den komplexen Themen. Doch die einfache Antwort gibt es nicht. Fehlentwicklungen sind hier in allen Parteien und Ländern vorhanden. Das macht mir Sorge.

STANDARD: Stichwort einfache Botschaften. Österreich ist wie die restlichen EU-Staaten etwa dafür, die Ukraine weiter zu unterstützen, hat aber den Forderungen der Kommission nach einer Aufstockung des EU-Budgets (auch der Ukraine wegen) strikt abgelehnt. Ist das nicht scheinheilig?

Karas: Die Ausgaben in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, sozialer Zusammenhalt, Investitionen und Standorterhaltung werden zweifelsohne mehr werden müssen, wenn ich mir das Geld anschaue, das derzeit China und die USA in diesen Bereichen in die Hand nehmen. Man sollte sich also nicht schon am Beginn der Debatte eingraben. Und man sollte auch nicht immer nur von den Mitgliedsbeiträgen reden. Österreich hat allein durch die Binnenmarktteilnahme das 36-Fache an volkswirtschaftlichem Nutzen von seinen Beitragszahlungen.

STANDARD: Sie kritisieren also die Absage der österreichischen Regierung?

Karas: Die von ihr geforderte Umschichtung des Budgets lässt sich einfach nicht umsetzen. Mehr als 95 Prozent des Budgets sind schon jetzt Projekten in den EU-Mitgliedsstaaten fix zugeteilt. Gleichzeitig wissen wir, dass wir eine Antwort auf die Antiteuerungsmaßnahmen der USA geben müssen, dass wir Weltmarktführer bei den grünen Technologien werden wollen, dass wir eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik aufbauen müssen, einen gemeinsamen Außengrenzschutz haben wollen und dass wir Hilfe vor Ort leisten müssen.

Das geht nicht zum Nulltarif. Mit dem bestehenden Budget ist Europa angesichts der aktuellen Herausforderung nicht zu finanzieren. Daher werbe ich dafür, von den Mitgliedsbeiträgen unabhängiger zu werden und uns verstärkt auf die Finanzierung der EU durch sogenannte Eigenmittel hinzubewegen, also eigene Einnahmen der EU. Das haben die Mitgliedsstaaten bereits grundsätzlich beschlossen. Wir müssen uns daher jetzt etwa mit der Mindestbesteuerung multinationaler Konzerne und CO 2 -Abgaben als konkreten Einnahmequellen beschäftigen.

STANDARD: Die Kommission rechnet aber offenbar erst ab der nächsten Finanzperiode, also ab 2028, mit der Einnahme von Eigenmitteln.

Karas: Die politische Entscheidung für die Eigenmittel muss aber noch in dieser Periode gefällt werden, bevor die Maßnahme greift. Immerhin läuft auch der größte Investitionsfonds in der EU-Geschichte (Next Generation EU bzw. Wiederaufbaufonds, Anm.) aus. Wir brauchen jetzt eine politische Debatte und haben schlichtweg keine Zeit zu verlieren.

STANDARD: Dass es zwischen Ihnen und der aktuellen ÖVP-Spitze seit geraumer Zeit gröbere Meinungsverschiedenheiten gibt, ist kein Geheimnis. Sie haben etwa das Schengen-Veto Österreichs für Rumänien und Bulgarien kritisiert und dass sich Österreich sicherheitspolitisch hinter der Neutralität versteckt. Nächstes Jahr sind EU-Wahlen, sehen Sie Ihre Zukunft weiterhin auf der Liste der ÖVP?

Karas: Ich bin ein überzeugter Christdemokrat und überzeugter Anhänger der Idee, Europa als Projekt der politischen Zusammenarbeit über Parteigrenzen und nationale Grenzen hinweg zu sehen. Und ich sehe die Zukunft Österreichs engstens mit der Zukunft und Handlungsfähigkeit der EU verbunden. Es ist für mich eine Frage des politischen Selbstverständnisses, dazu zu stehen, dass man Mitverantwortung trägt. Das wird so bleiben. In jeder Tätigkeit, die ich wahrnehmen werde.

STANDARD: Bestätigen Sie die Gerüchte über Überlegungen, Sie könnten mit einer eigenen Liste antreten?

Karas: Was ich 2024 machen werde, habe ich noch nicht entschieden. Was ich für mich entschieden habe, ist, dass ich mich weiterhin für das Richtige und das Notwendige einsetzen werde und gerne Verantwortung übernehme.

STANDARD: Die Frage war, ob Sie entsprechende Überlegungen bestätigen.

Karas: Nein, ich habe mich damit, was ich 2024 machen werde, noch nicht beschäftigt. Daher sage ich Ihnen da ganz offen: Ich lese die Gerüchte, sie kommen nicht von mir. Ich habe mit meiner Verantwortung als Erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments genug zu tun.

STANDARD: Auch Ex-EU-Kommissar Franz Fischler (ebenfalls ÖVP) hat entsprechende Gerüchte über so eine Liste dementiert. Sollte die ÖVP jedoch eines Tages einen Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) stützen, sei sein Austritt gewiss, ließ er wissen. Gibt es für Sie eine entsprechende rote Linie?

Karas: Ich mache Politik, um das zu verhindern. Wir müssen jeden Tag schauen, dass die Problemlösung das Thema ist und nicht die Schuldzuweisung. Ich habe mehrere rote Linien. Wer die Menschenrechtskonvention infrage stellt und die Grundrechtecharta nicht zur Grundlage seines politischen Verhaltens macht, für den habe ich kein Verständnis. Der hat mich als Gegner.

STANDARD: Kommen wir zu Ihrer Fraktion, der Europäischen Volkspartei: Sie hat jüngst das Renaturierungsgesetz im Ausschuss blockiert. Untergräbt das nicht eine wichtige Säule des Green Deal, den Sie so vehement unterstützen?

Karas: Es wurde keine Entscheidung gegen die Renaturierung getroffen, sondern zunächst kein Verhandlungsmandat auf dem Boden des Kommissionsvorschlags erteilt. Ich warne davor, in dieses Abstimmungsergebnis ein Nein zum Ziel und ein Nein zur notwendigen Maßnahme hineinzuinterpretieren. Es ist eine Debatte über das Wie. Für mich ist die Klimaneutralität nicht nur ein Umwelt- und Klimaprogramm, sondern ein Wirtschafts- und Investitionsprogramm. Damit können wir Weltmarktführer bei den grünen Technologien werden und die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Ich möchte nicht noch einmal erleben, dass wir eine Zukunftstechnologie wie die Telekommunikation und die Digitalisierung an die Amerikaner und die Chinesen verlieren. Hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. (Flora Mory aus Brüssel, 5.7.2023)