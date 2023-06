Lewis Capaldi versagte beim Glastonbury-Festival zusehends die Stimme. Grund ist eine Tourette-Erkrankung. Die Fans sorgten daraufhin für einen Gänsehaut-Moment, Capaldi nimmt sich nun eine Pause vom Musikgeschäft. Scott Garfitt/Invision/AP

London – Der schottische Sänger Lewis Capaldi hat nach einem Auftritt beim Glastonbury-Festival in England wegen seines Tourette-Leidens alle Auftritte auf absehbare Zeit abgesagt. Bei dem Festival versagte dem 26-Jährigen am Samstag während seines Lieds "Someone You Loved" vor zehntausenden Festivalbesuchern teilweise die Stimme. Er bat daraufhin das Publikum, so laut wie möglich mitzusingen. "Ich bin ehrlich mit euch, ich verliere langsam meine Stimme hier oben, aber wir machen weiter und ziehen das durch bis zum Schluss", sagte er. "Ich möchte nur, dass ihr alle so laut mitsingt, wie ihr könnt, wenn das in Ordnung ist?" Die Fans feierten den Sänger mit Sprechchören.

Fans Help Lewis Capaldi Finish Glastonbury Set

Fans at Glastonbury helped Lewis Capaldi finish his songs as the singer struggled against health issues and was unable to sing. #LewisCapaldi #Glastonbury #Glasto The Project

Tausende sangen daraufhin mit, während der 26-Jährige weitgehend stumm blieb und andächtig in die Menge blickte. Er werde sich mehr Zeit für sich selbst nehmen, sagte Capaldi anschließend, nachdem er bereits vor dem Festival mehrere Auftritte abgesagt hatte, um sich "auszuruhen und zu erholen".

Beautiful Moment as Crowd Helps Lewis Capaldi Get Through Song (Description explains further)

Beautiful Moment as Crowd Helps Lewis Capaldi Get Through Song * Tourette's syndrome is a condition that causes a person to make involuntary sounds and movements called tics. * * Mental health includes our emotional, psychological, and social well-being. It RelaxEnjoyRepeat

Capaldi bedankte sich später in einer Mitteilung auf seinen Social-Media-Auftritten für die Unterstützung. "Das bedeutet mir die Welt", schrieb er. Er fügte hinzu: "Es tut mir sehr leid, euch mitzuteilen, dass ich eine Tournee-Auszeit für die absehbare Zukunft nehme." Er müsse noch immer lernen, mit seiner Tourette-Erkrankung umzugehen und brauche noch mehr Zeit, um seine mentale und körperliche Gesundheit wieder in Ordnung zu bringen. Zuvor hatte er bereits alle Auftritte im Juni mit Ausnahme des Konzerts in Glastonbury abgesagt. Im Februar hatte Capaldi bei einem Konzert in Frankfurt ebenfalls beim Song "Someone You Loved" die Stimme versagt. Die Fans sprangen auch damals lautstark ein, ist der Song doch Capaldis größter Hit. Capaldi hatte seine Tourette-Erkrankung im vergangenen September öffentlich gemacht. (APA, red, 29.6.2023)