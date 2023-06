Der Startschuss für das neue Sendegebiet findet am Donnerstag mit dem Konzert der Band Volbeat auf der Burg Clam statt

Nach dem Start in der Steiermark im Jänner erweitert der Privatradiosender 88,6 sein Sendegebiet und übernimmt in Oberösterreich die Frequenzen von Lounge FM. Der Startschuss für das neue Sendegebiet findet am Donnerstag mit dem Konzert der Band Volbeat auf der Burg Clam statt.

"Bislang konnte man radio 88.6 nur im Grenzgebiet zu Niederösterreich und natürlich über DAB+ und Streaming empfangen. Wir sind sehr stolz und aufgeregt, unseren bereits treuen Hörern jetzt auch unser einzigartiges Rockprogramm in fast ganz Oberösterreich über UKW bieten zu können. Mit der Erweiterung unseres Sendegebiets möchten wir noch mehr Menschen mit unserer Musik und unseren Inhalten erreichen", sagt Ralph Meier-Tanos, Geschäftsführer von Radio 88.6. (red, 29.6.2023)