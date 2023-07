Franka Frei: "Dinge, die uns erst absurd erscheinen, werden erst 'normal', wenn wir sie dazu machen" – so wie in den 1980ern Kondome. APA/dpa/Oliver Berg

Wie politisch ist Verhütung? Warum setzen wir einen Teil der Menschheit mit ihrer angeblich so laut tickenden "biologischen Uhr" unter Druck und sprechen bei einem anderen Teil von "Bevölkerungsexplosion"? Und wann kommt eigentlich die "Pille für den Mann"? Journalistin und Periodenaktivistin Franka Frei darüber, warum Verhütung auch Männersache ist.

STANDARD: Verhütung gilt als eine persönliche Entscheidung – doch in Ihrem Buches zeigen Sie, wie viel Ungerechtigkeit daran hängt.

Frei: Man denkt immer, bei Verhütung geht es um "Pille ja oder nein", aber es steckt so viel mehr dahinter: Die Macht, darüber zu entscheiden, welche Bevölkerungsgruppe sich wie fortpflanzen soll. Moderne Geburtenkontrolle wurzelt in einer Zeit, in der es als wissenschaftlich erwiesen galt, dass bestimmte Menschen unter rassistischen Wissensproduktionen und Maßstäben als "weniger fit" galten, sich zu reproduzieren. Die ersten Versuche, mit Hormonen zu verhüten, gehen auf die Nazis zurück. Denen war es kein Anliegen, dass Menschen selbstbestimmt verhüten können. Auf der einen Seite wurde arischer Mutterkult betrieben, und bestimmte Frauen wurden mit dem Mutterkreuz geehrt. Gleichzeitig versuchte man mit der Forschung, auf der auch die Antibabypille aufbaut, Frauen, die nicht arischen Maßstäben entsprachen, zum Beispiel jüdische Frauen, behinderte Frauen und anders verfolgte Frauen, zu sterilisieren. Das ist genau diese zutiefst problematische Idee, die wir für abgeschafft halten, die aber noch nachschwingt, auch in der aktuellen Bevölkerungspolitik.

STANDARD: In Deutschland, Österreich und der Schweiz verhüten rund 47 Prozent der Frauen mit der Pille, in anderen Ländern ist das ganz anders, oder?

Frei: Man denkt immer, die Pille sei eben für alle das erste Mittel der Wahl, aber das trifft nur auf bestimmte regionale kulturelle Kreise zu. Das meistgenutzte Mittel weltweit ist immer noch die dauerhafte Sterilisation bei Menschen mit Eierstöcken, ein schmerzhafter, aufwendiger und oft risikoreicher Eingriff, auch im Vergleich zur Vasektomie. Gerade im asiatischen Kontext sind auch Langzeitverhütungsmittel wie Spiralen noch sehr viel weiter verbreitet als im europäischen Kontext, im Subsahara-Kontext sind es vor allem Verhütungsspritzen und Verhütungsimplantate, die ebenfalls über Jahre unfruchtbar machen sollen. Teilweise handelt es sich dabei um Mittel, die in Deutschland gar nicht zugelassen oder aufgrund der Nebenwirkungen vom Markt genommen wurden.

Weltweit wächst der Markt für hormonelle Verhütung, das liegt auch daran, dass Institutionen mit westlicher Gründungsgeschichte Bayer im großen Stil solche Präparate abkaufen und sie im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit in Ländern mit hoher Geburtenrate Frauen sehr günstig oder kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Ich habe viel mit Frauen gesprochen, die Nebenwirkungen erlitten, in meinem Umfeld ging es vor allem um Probleme mit der Pille oder dem Vaginalring – diese Mittel lassen sich jedoch selbstbestimmt recht einfach wieder absetzen. Eine Aktivistin aus Kenia, die ein inzwischen vom Markt genommenes Verhütungsimplantat in den Arm genäht bekommen hat, erzählte mir, dass sie es fünf Jahre lang nicht entfernen konnte. Trotz sehr starker Nebenwirkungen wurde ihr davon abgeraten. Das zeigt deutlich die perfide Machtdimension von Verhütung: Sehr oft geht es nicht um Eigen-, sondern Fremdbestimmung. Auf der einen Seite besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Verhütung auf vielen Ebenen wichtig ist, für das individuelle Leben von Frauen, ihre Chancen und Rechte, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, und ich möchte auch kein Mittel an sich verteufeln. Auf der anderen Seite kann Verhütung schnell zum Machtinstrument werden. Sehr oft sind Unwissen, Alternativlosigkeit, Druck oder sogar Zwang ausschlaggebend für die Nutzung.

Wer darf wie verhüten, und wer wird dazu gedrängt? Da sind eurozentrische, rassistische, multipel ungerechte Machtmechanismen und Doppelstandards im Spiel, auch gegen behinderte und queere Menschen. Die einen sollen möglichst mehr Kinder bekommen, die anderen nicht. Die einen bekommen Mittel verschrieben, die für die anderen nicht als zumutbar gelten, das zeigt sich auch bei Männern, bei denen Nebenwirkungen per se nicht als tolerierbar gelten.

STANDARD: Dann gibt es wieder diese medialen Schreckgespenster von der "Überbevölkerung" einerseits und der "biologischen Uhr", von der wir inzwischen wissen, dass sie eine PR-Maßnahme der 1970er war, um den Pillen-Knick auszugleichen – und dann wird auch noch gerne der Klimawandel als Argument für Geburtenkontrolle angebracht.

Frei: Auch dieses Thema ist wahnsinnig rassistisch aufgeladen. Die Hälfte der weltweiten Treibhausgase wird von den reichsten zehn Prozent der Bevölkerung ausgestoßen, und die sind nicht in den bevölkerungsreichsten Ländern. In Deutschland emittiert jeder mehr als neun Tonnen CO2 jedes Jahr, in den USA sind es mehr als 15. In Indien sind es nicht mal zwei, in Mali gerade 0,09. Das ist also überhaupt nicht haltbar und legitimiert trotzdem, dass hier mit Mitteln verhütet wird, die bei uns gar nicht zugelassen sind. Das ist auch ein Verstoß gegen die Menschenrechte, zu sagen, "für die ist das zumutbar, und für die anderen nicht".

STANDARD: Gleichzeitig gibt es das kontrazeptive Paradox: Einerseits ist die Entscheidung für das Verhütungsmittel idealerweise selbstbestimmt, gleichzeitig wird man beim Verhüten auch ein Stück weit fremdbestimmt, zum Beispiel weil man Hormone nimmt, jeden Morgen um dieselbe Uhrzeit Temperatur messen muss, sich um Kondome kümmern und so weiter. Warum gibt es eigentlich noch keine besseren Verhütungsmethoden als die, die wir im Moment haben?

Frei: Das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen, dass man damals die Pille extrem gepusht hat und sie ein lukratives Business wurde, das von vielen Seiten, auch feministischen, sehr beklatscht wurde. Klar: Die Alternative ist, mit den Konsequenzen einer ungewollten Schwangerschaft alleingelassen, stigmatisiert oder gar kriminalisiert zu werden. Familienplanung ist enorm wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen Gesellschaft, in der Frauen Bildung genießen und arbeiten sollen. Wir haben inzwischen über hundert verschiedene Präparate, die alle unterschiedliche Nebenwirkungen haben, Pillen, Pflaster, Ringe, Implantate, und wir haben eine ganze Infrastruktur, die darauf ausgerichtet ist: Familienplanungszentren, gynäkologische Praxen, ein ganzes Wirtschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, dass Frauen verhüten. All das gibt es für Männer nicht.

STANDARD: Wann kommt die "Pille für den Mann" denn nun endlich?

Frei: Die ersten Studien dazu sind genauso alt wie die für Verhütungsmethoden für Frauen. Schon in den 1920ern wurden Mittel für Männer entdeckt, in den 1950ern wurde mit Warmwasser experimentiert, lange vor der Marktzulassung der ersten Antibabypille.

STANDARD: Derzeit sind rund hundert Ansätze bekannt, die zu einer Art “Pille für den Mann" führen könnten, von nicht-hormonellen Medikamenten über Spritzen, Implantate, alles Mögliche.

Der Bereich ist jedoch chronisch unterfinanziert und aufgrund der erschwerten Zulassungsbedingungen sehr unattraktiv für die Pharmaindustrie. Bayer ist vor über zehn Jahren ausgestiegen. Die Forschung plätschert seit Jahrzehnten vor sich hin und droht aktuell sogar einzuschlafen. Unter Forschenden, einer übrigens sehr kleinen Gruppe, ist es zum Running Gag geworden, dass eine Art Pille für den Mann fünf Jahre vor der Marktzulassung steht - das wird nämlich schon seit Jahrzehnten behauptet. Unter den bestehenden Rahmenbedingungen ist es fast unmöglich, eine Verhütungsmethode für den Mann auf den Markt zu bringen.

In der Vergangenheit wurden vielversprechende Studien abgebrochen aufgrund von Nebenwirkungen, die bei Frauen als "normal" gelten. Das liegt daran, dass nach – auch aktuell noch geltenden Maßstäben – Verhütung je nach Geschlecht in ihren Nebenwirkungen anders gegengerechnet wird. Heterosexuell aktive Frauen tragen der medizinischen Betrachtung nach das ständige Risiko einer Schwangerschaft mit sich. Die Pille soll präventiv davor schützen. Eine Schwangerschaft kann bekanntlich multiple gesundheitliche Negativkonsequenzen bedeuten. Dagegen wirken die Nebenwirkungen der Pille geringer. Die gleiche Rechnung bei Männern geht ganz anders auf, sie haben ja kein Risiko, schwanger zu werden. Warum sollten sie also Stimmungsschwankungen oder Libidoveränderungen oder Akne auf sich nehmen? Das ergäbe aus dieser medizinethischen Sicht keinen Sinn. Dabei hat man aber nicht mitbedacht, dass eine Schwangerschaft nicht nur biologische Konsequenzen hat, sondern auch soziale und finanzielle. Mal abgesehen davon, dass eine Schwangerschaft Frauen nicht einfach "passiert". Dazu gehören immer noch mindestens zwei.

Streng genommen ist es ein Einschnitt in die reproduktive Freiheit von Männern, dass ihnen Mittel verwehrt werden, die es längst geben könnte.

STANDARD: Spannend bei dieser Frage der Risikobewertung ist ja auch, wie gleichzeitig argumentiert wird, wenn es um Abtreibungen geht. Nämlich: "Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit" – deswegen müssen Betroffene den Eingriff selbst bezahlen. Ja, was denn nun?

Frei: Stimmt. Auch, dass Verhütung neben den ganzen gesundheitlichen Kosten auch eine finanzielle Belastung für viele Menschen ist. In Deutschland übernimmt die Kasse im Normalfall die Kosten bis zum 21. Lebensjahr. Und danach? Dann soll man dafür arbeiten oder eben ein Kind bekommen. Verhütung ist ein Menschenrecht, das allen Menschen gleichermaßen zusteht, unabhängig von der eigenen Realität, der Geschlechtsidentität, geografischem und kulturellem Background und von der Einkommensschicht. Auch hier ist es wichtig zu sagen, dass es nicht nur darum geht, dass auch Männer verhüten können, oder dass sie es müssen, sondern es geht darum, dass jeder Mensch selbstbestimmt entscheiden darf, ob und wie er oder sie verhüten möchte, oder eben nicht. Es sollte für alle eine breitere Palette geben, und dann sollte individuell entschieden werden, auch in einer Partnerschaft, wie verhütet werden soll. Verhütung ist Arbeit, nicht nur finanziell, sondern auch sozial, zeitlich. Das ist auch Mental Load, der gerechter verteilt werden kann und sollte.

Viele Menschen denken jetzt vielleicht:"Aber es gibt doch das Kondom" – ja, aber das ist auch dafür bekannt, eine relativ hohe Fehlerquote zu haben, abzurutschen und zu reißen, was oft damit endet, dass Frauen wieder die "Pille danach" nehmen. Vielen Menschen ist es zu unsicher und sie nehmen zusätzlich die Pille. Das Kondom ist sehr wichtig im Schutz vor ungewollten Geschlechtskrankheiten, aber es allein kann ein Langzeitverhütungsmittel für viele nicht ersetzen.

STANDARD: Gleichzeitig ist auch ungewollte Kinderlosigkeit ein Problem. Man spricht weltweit von einer "stillen Pandemie".

Frei: Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Pille so weitverbreitet ist, wodurch wir hormonelle Reste im Trinkwasser haben, die zwangsläufig dazu führen, dass wir unbewusst ständig künstliche Stoffe aufnehmen, die eine hormonelle Wirkung haben. Das alles ist wenig erforscht, es stellt sich auch die Frage, wer da große Studien finanzieren sollte, wenn nicht eine Industrie, die natürlich kein Interesse daran hat. Es könnte viel bessere Mittel geben, auch umweltfreundlichere, aber das ist natürlich kein lukratives Business. Medikamente sind ein sehr stark wachsender Markt, da ist es ziemlich egal, ob die Medikamente unbedingt sein müssten. Sinn ergibt, was den Markt nährt. Und das ist der Fehler im System.

STANDARD: Worüber man beim Thema ungewollte Kinderlosigkeit ebenfalls immer wieder liest, sind Sitzheizungen und warme Laptops, und wie sie die Spermienproduktion beeinflussen – da sind wir auch beim Thema der Verhütung mit Wärme.

Frei: Immer wieder wird vor den Gefahren gewarnt, aber was ist mit dem Potenzial? Wärme zur Verhütung ist ein viel zu wenig beachteter Ansatz, dabei ist er sehr vielversprechend. Schon in den 1950er-Jahren gab es Versuche mit Hodenbaden. Daraus entwickelt haben sich neue Ansätze, zum Beispiel auch allein durch Körperwärme. Ich bin in meinen Recherchen auf eine wachsende Bewegung von Männern gestoßen, viele davon in Frankreich, die ganz einfach durch einen hormonfreien Silikonring verhüten, der über Penis und Hoden gezogen wird, wodurch die Hoden hochgedrückt und auf Körpertemperatur gebracht werden. Hoden hängen nicht umsonst außerhalb des Körpers, sie sind dort ein bis zwei Grad kälter als die Körpertemperatur, und wenn man sie erwärmt, reicht das schon aus, dass längerfristig keine Spermien mehr nachproduziert werden. Überprüft wird die Funktion durch regelmäßige Spermiogramme. Viele Männer nutzen den Ring, obwohl er nicht medizinisch zugelassen ist, weil sie erkannt haben, dass das nicht von selbst passiert. Sie wollen Nachfrage erzeugen und zeigen, dass sie sich mehr Möglichkeiten wünschen. Man kann ihn online als "Glücksbringer” oder "Dekogegenstand" bestellen, dort wird auch sehr einschlägig erklärt, in welcher Größe er am besten Glück bringen kann. Die meisten sagen, es ist eine Gewohnheitssache, wie eine neue Brille oder Armbanduhr. Dinge, die uns erst mal absurd erscheinen, werden erst "normal", wenn wir sie dazu machen – das war in den 1980ern bei den Kondomen so, und uns allen ging es mit den Masken in der Pandemie genau so.

STANDARD: Ich denke, es gibt viele Männer, die gerne selbstbestimmter verhüten würden. Was können sie tun?

Frei: Es kann erst mal gewöhnungsbedürftig sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch damit, dass man eine reproduktive Gesundheit hat, um die man sich kümmern muss. Ich glaube, da fängt es an: die Beschäftigung mit dem eigenen Körper. Das ist ja auch das Produkt feministischer Bewegungen im gesundheitspolitischen Bereich, wo wir ja beide sehr stark aktiv sind. Langsam kommt hier an: "Wie funktioniert eigentlich der Menstruationszyklus, was bedeutet eigentlich die Pille für meine Menstruation, wo liegen die Eierstöcke?" Weibliche Gesundheit wird immer mehr beachtet. Aber was ist eigentlich mit männlicher reproduktiver Gesundheit? Wie werden Spermien gebildet, und was ist dazu wichtig? Da müssen wir jetzt ansetzen, Männer und andere spermienproduzierende Menschen stärker dazu animieren, sich damit auseinanderzusetzen, bestehende Gesundheitsprogramme wahrzunehmen – und neue zu schaffen.

Frauen lernen, standardmäßig einmal im Jahr zur Gyn zu gehen, Männer hingegen gehen oft erst, wenn es eine medizinische Dringlichkeit gibt. Das liegt auch daran, dass es viel zu wenige Ärzt:innen gibt, die auf Männergesundheit spezialisiert sind. Die Krebsvorsorge wird bei Männern in Deutschland auch erst ab dem 45. Lebensjahr von der Kasse übernommen, dabei sind viele Jüngere betroffen. Wir sollten mehr Aufklärung und medizinische Infrastruktur im Bereich fordern, erkennen, dass es bei geschlechtergerechterer Verhütung nicht nur um eine luxusfeministische Forderung geht, sondern wirklich um größere Formen von Gerechtigkeit, auch im klimapolitischen und globalpolitischen Kontext – und dass es auch Männer etwas angeht, und zwar nicht nur heterosexuell aktive Männer, sondern am Ende uns alle. Das gerne auch weitersagen. Und ein Vorbild werden. Und wer den Silikonring verwenden möchte – gern bei mir melden, ich netzwerke gerne unter Männern, die sich dazu austauschen wollen. (Theresa Lachner, 7.7.2023)