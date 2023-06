Vier Video-Zielgruppen nimmt sich der ORF künftig vor. Nur eine davon wird noch mit klassischem TV bedient, die drei anderen mit Streaming auf ORF-Plattformen und Social Media, insbesondere Tiktok und Youtube. Das geht aus Präsentationen von Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz vor ORF-Stiftungsräten hervor.

Social Media für "Young Audience" des ORF: "ZiB" Tiktok. ZiB Tiktok Screenshot

Drei im Stream

Den Ist-Zustand beschreibt Groiss' Analyse mit: Der ORF erreicht mit seinen unzähligen Angeboten vor allem Publikum ab 20 – nur bei ORF 1 sieht sie derzeit mit dem Kinderprogramm Kinder und jüngere Teenager. Ältere Teenager noch bei den Digitalplattformen Topos (für Kultur, Wissenschaft, Religion) und Sounds (Audiostreams und -beiträge sowie Podcasts der ORF-Radios).

Das ORF-Gesetz ermöglicht Produktionen für Streaming auf eigenen Plattformen und auf Social Media. Und auf die setzt der ORF in der Präsentation klar hinsichtlich der Zielgruppe "Young Audience", der Teenager und Twens bis in die höheren Zwanziger. Die Genres Service, Edutainment, Information und Zeitgeschehen spielen hier abwechselnd auf Tiktok und Youtube. Für "jüngere Zielgruppen" – ab circa 15 Jahren bis 50 – kündigte Groiss neue Formate zum Zeitgeschehen an. Kolportiert werden Kooperationspläne mit dem deutschen ARD-ZDF-Angebot Funk.

Service für unter Druck geratene Milieus

Für "unter Druck geratene Milieus" plant der ORF mehr Service und Konsumentenschutzangebote in den Altersgruppen 30 bis 50 Jahre. "In allen Ausspielwegen" (und Altersgruppen) kündigte Groiss den Stiftungsräten zudem "mehr Diskurs, mehr Meinungsvielfalt, mehr Bürgerpartizipation" an.

Für Kinder schreibt das ORF-Gesetz ein Streamingangebot, gar mit linearem Streamingprogramm, vor. Für den Kids-Channel – unwahrscheinlicher Arbeitstitel "Kids-Mediathek" – Informationsangebote, die "ZiB Zack Mini" mit Fanny Stapf gibt es ja schon. Zudem "Mitrede"-Formate für Kinder im Volksschulalter, Wissensformate und "gewaltfreie Unterhaltungsangebote".

Nach den Kids und der Young Audience kommen in der ORF-Typologie die Streamer zwischen 30 und gut 50, die die TV-Logik noch kennen, ihre Angebote aber gezielt in der Mediathek nach Marken und zeitunabhängig nutzen. Ihnen verspricht Groiss in der Präsentation Dokus, Filme/Serien, Events und Comedy im Angebot. Für Anfang 2024 hat der ORF einen grundlegenden Relaunch seiner TVthek angekündigt, die danach eher nicht mehr TVthek heißen dürfte. Arbeitstitel waren schon "ORF On" und "ORF-Player".

Mit Anfang, Mitte 50 Jahren beginnt in der Zielgruppendefinition des ORF die Zielgruppe der "Linearen", also der Konsumenten von klassischen Fernsehprogrammen, derzeit ORF 1 mit Shows und, soweit verfügbar, Premiumsport als Highlight, ORF 2 mit rustikalerer Unterhaltung, ORF 3, deklariert als Info- und Kulturkanal, und ORF Sport Plus, das allerdings bis 2026 auch zum Streamingkanal werden soll. (fid, 30.6.2023)