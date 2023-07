"Angefangen habe ich als Reiseleiterin bei den Passionsspielen in Oberammergau 1990. In dem Sommer bin ich 21 Jahre alt geworden. Der Job war schon eine Herausforderung für jemanden, der so jung war. Ich habe das aber vom ersten Tag an geliebt und nach der Saison gewußt, ich würde gerne im Tourismus bleiben. Im Jahr 1992 habe ich dann die Fremdenführer-Prüfung gemacht. Mittlerweile bin ich 31 Jahre in diesem Beruf tätig.

Die staatlich geprüfte Fremdenführerin Gerti Schmidt übt den Beruf seit 31 Jahren aus. Sascha Aumüller

Man bekommt eine allumfassende geschichtliche Ausbildung. Sie beginnt mit der Urgeschichte, geht über die Römer bis zu den Habsburgern. Letztere sind natürlich gerade in Wien wichtig. Hinzu kommt die jüdische Geschichte, Religionsgeschichte, Wirtschaft, Theatergeschichte, Literaturgeschichte. Eigentlich alles, was man als Wissen zu einer Stadt braucht, inklusive: Was kosten ein Liter Milch, Eier und eine Wohnung? Wir führen auch durch Ausstellungen und versuchen, ständig aktuell mit unseren Themen zu bleiben. Es gibt keinen Aspekt, den wir nicht in irgendeiner Form abdecken. Vor allem, wenn man wie ich viele Privatkunden hat, muss man auch einmal den Gang in die Apotheke oder den Arztbesuch organisieren. Was halt so anfällt.

Warum mich der Beruf von Anfang an gereizt hat? Ich weiß gerne Sachen! Ich lese auch wahnsinnig viel und ich liebe Menschen. Dabei bin ich das erste halbe Jahr als Reiseleiterin von einer Katastrophe in die nächste geschlittert. Einer der Gäste hatte einen Leistenbruch, bald darauf gab es einen Schlaganfall und ein gebrochenes Bein. Aber die Herausforderung hat mir Spaß gemacht. Das entspricht meiner Persönlichkeitsstruktur. Dabei lerne ich ständig neue Leute kennen und betreue Gäste häufig länger. Drei, vier Tage, teilweise eine ganze Woche. Praktisch alle Religionen, alle Hintergründe.

Die Leute gehen öfter zu Fuß

Was sich am meisten an unserem Beruf geändert hat? Wir gehen viel mehr zu Fuß. Die körperliche Fitness spielt nun eine viel größere Rolle. Als ich in dem Beruf angefangen habe, bin ich einmal in der Früh spazieren gegangen, dazwischen zweimal aus dem Reisebus ausgestiegen und das war's. Heute dagegen spuckt der Schrittzähler jeden Tag ordentliche Zahlen aus. Warum das so ist? Erstens gibt es mehr Fußgängerzonen und mehr Leute gehen grundsätzlich öfter zu Fuß. Nachhaltigkeit spielt auch eine Rolle, wir bewegen uns deshalb mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dass Wien sicher, sauber und leicht zu erfahren ist mit den Öffis, finden viele Gäste gut. Die Herkunft der Touristen spielt aber trotzdem eine Rolle. Es gibt Nationalitäten, die finden zu Fuß gehen nicht so prickelnd.

Die zweite Sache ist: Die Gruppen sind kleiner geworden. Manche Menschen kommen fürs Donauinselfest oder den Wien-Marathon und wollen danach etwas von der Stadt sehen. Die Leute werden halt immer individueller und sind eher bereit, sich beim Städtetrip einen persönlichen Guide zu nehmen. Als Familie, mit Freunden oder als Strickclub ­– ganz egal. Natürlich gibt es daneben noch immer große Gruppen. Kreuzfahrten auf der Donau boomen wieder, sagen mir meine Kollegen. Aber wenn ich zum Hafen komme, dann nur für Privatkunden. Es passiert viel eher als früher, dass manche Passagiere auf so einem Schiff auch individuelle Besichtigung bei mir buchen.

Gerti Schmidt ist derzeit sieben Tage pro Woche vor Wiener Sehenswürdigkeiten zu sehen. Sascha Aumüller

Wie viel Geld diese Touristen in Wien ausgeben, muss man differenziert sehen. Passagiere, die ihre Kreuzfahrt in Wien beginnen, kommen zu einem relativ hohen Prozentsatz schon ein paar Tage vor der Abfahrt. Dann gibt es andere, die steigen in Wien aus und verlängern den Aufenthalt. Und es gibt es zunehmend mehr Passagiere, die nicht mehr auf dem Schiff mittagessen wollen, sondern lieber in der Stadt. Die Passagiere haben mehr Freizeit als früher, um sich selbst etwas anschauen zu können. Viele nehmen das in Anspruch. Zudem buchen die Reedereien teilweise auch Konzertkarten für ihre Gäste. Es ist also zu einfach, zu sagen, diese Leute lassen überhaupt kein Geld da. Aber natürlich machen zu große Gruppen etwas mit jeder Stadt. In Wien sind wir im Gegensatz zu anderen Ländern und Städten aber recht gut aufgestellt, weil sich die Gruppen besser verteilen.

Wie die Wienerinnen und Wiener auf große Touristengruppen reagieren? Meine Erfahrung ist: Ich kann mich auch mit vielen Leuten durch eine Stadt bewegen, ohne die lokale Wohnbevölkerung fertizumachen. Ich kann versuchen, nicht im Weg zu stehen und leise reden. Mittlerweile benutzen wir häufig Headsets, über die man sehr diskret erzählen kann. Das alles hat mit Gruppenmanagement zu tun und mit ganz normalen Umgangsformen. Außerdem sage ich meinen Gästen immer: In Wien reden wir miteinander. Das können manche live miterleben, wenn ein Anrainer zufällig zuhört, bei dem was ich sage und sich dann einmischt. Eine erstaunte Deutsche hat mich neulich bei so einer Situation gefragt: "Kennen Sie den Mann?" Das war aber nicht der Fall, er hatte einfach nur Lust, etwas zu meiner Führung beizutragen.

Russland bleibt verschwunden

Haben sich die wichtigsten Herkunftsländer der Gäste in den letzten Jahren geändert? Ja sehr, insgesamt kommen jetzt viel mehr Europäer. Auch wahnsinnig viele Amerikaner sind wieder da. Manche Märkte haben sich erholt, Japan, Taiwan oder Südkorea. Russland bleibt vorerst ein Markt, der verschwunden ist. Ich machen alle meine Führungen in Englisch, aber für meine Russisch sprechenden Kollegen ist das desaströs. Als die ersten Menschen aus der Ukraine in Wien ankamen, haben wir auch Führungen für Flüchtlinge durchgeführt. Damit sich die Menschen hier leichter einfinden können.

War der Beruf früher angenehmer oder besser? Ich würde sagen, ich hatte immer Freude bei der Arbeit, aber jetzt empfinde ich noch mehr Spaß dabei. Das liegt auch an meiner Routine, die mir entspannteres Arbeiten ermöglicht. Die Überraschungen werden dadurch weniger. Es liegt aber auch den Gästen, die diverser geworden sind. Es gibt Kollegen, die arbeiten nicht gerne mit kleinen Gruppen. Ich finde das sympathisch. Wenn es einmal nicht passt von der Chemie, ist das natürlich eine zähe Angelegenheit. Aber das passiert mir nur alle paar Jahre. Momentan arbeite ich deshalb sogar sieben Tage in der Woche. Aber wie gesagt: fast immer für nette Leute." (Sascha Aumüller, 16.7.2023)