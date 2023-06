Von 6. Juli bis 6. August 2023 feiert das ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival seine bereits 40. Ausgabe! Mit 10 Premieren, 39 Österreichischen Erstaufführungen und insgesamt 68 Produktionen des zeitgenössischen Tanzes wird Wien zum Hotspot aller Tanzbegeisterten.

Festivaleröffnung

Celebration’ 23

mit Doris Uhlich & Esben Weile Kjær

© Karolina Miernik

Ein Jubiläum muss groß gefeiert werden! Deswegen begrüßt Esben Weile Kjær zu Beginn der 40. Ausgabe des ImPulsTanz Festivals mit einer funkenreichen Performance und begeht damit sogleich den Start der [8:tension] Young Choreographers’ Series. Doris Uhlich und ihr 27-köpfiges Ensemble folgen darauf und bringen den MuseumsQuartier Haupthof zum Schwingen. Denn auch sie hat Grund zum Feiern: Ihr Klassiker more than naked feierte 2013 die Uraufführung bei ImPulsTanz und wird somit 10 Jahre alt. Doppelte Feierlaune für alle, bei freiem Eintritt!

Do, 6. Juli, 20:45, MuseumsQuartier ­– Haupthof

Lucinda Childs / Robert Wilson

RELATIVE CALM music by Jon Gibson, Igor Stravinsky, John Adams

ImPulsTanz

Magisch wird es bei der Eröffnung des Performance-Programms in den Theatern. Für dieses bildgewaltige Stück hat sich Lucinda Childs mit Robert Wilson zusammengetan, einem der gegenwärtig wichtigsten Theatermacher. Die Neubearbeitung kam zustande, da sich die beiden pandemiebedingt in ihren Heimen isoliert fühlten und erneut Kontakt aufnahmen, um Ideen auszutauschen. Die Inspiration spross und mit bewegender Musik und eindrucksvollen Videoprojektionen brachte das künstlerische Traumpaar schließlich dieses fulminante Bühnenerlebnis hervor. Das römische Ensemble MP3 Dance Project wird unter der Leitung von Michele Pogliani den Abend tanzen.

Fr, 7. Juli, 21:00, Sa, 8. Juli, 21:00, So, 9. Juli, 21:00 + Mo, 10. Juli, 21:00, Volkstheater

[8:tension] Young Choreographers’ Series

Esben Weile Kjær

BURN!

© Joseph Banderet

Der dänische Shootingstar vereint Feuerwerk, Feuerwehr, Spektakel und Randale im mumok und unterbricht damit Publikumssituationen. Denn als bildender Künstler weiß er, wie man sich Strategien der Unterhaltungsindustrie zunutze machen kann, um dabei die unterliegenden Mechanismen ans Licht zu tragen. Clubkultur, Social Dance und Diskurse über Authentizität werden nicht nur live vor Publikum, sondern auch über Instagram zu erleben sein.

Sa, 8. Juli, 18:00 + 20:00 (Zusatz), mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

ImPulsTanz Classic

Doris Uhlich

more than naked – 10th anniversary

© Bernhard Müller

10 Jahre more than naked feiert die große österreichische Choreografin Doris Uhlich bei ImPulsTanz, wo das Stück 2013 auch erstmals aufgeführt wurde. Da kann man schon emotional werden! Mit ihrer Fetttanztechnik lockt Uhlich in einer veränderten Version bereits schon zur Eröffnung ins MuseumsQuartier. Doch die volle Version der Performance wird mit 21-köpfigem Ensemble vor dem Hintergrund des Schönheitswahns an gleich vier Terminen begangen, da es dem Thema auch ein Jahrzehnt später nicht an Aktualität und Relevanz mangelt.

Sa, 8. Juli, 19:00 + So, 9. Juli 19:00 (Zusatz) + 21:00 (Zusatz) + Mo, 10. Juli, 21:00

Boris Charmatz / [terrain]

SOMNOLE

ImPulsTanz

„Ich mag es, dass mir choreografische Ideen immer dann einfallen, wenn ich am Einschlafen bin“, erklärt Charmatz. Mit seiner ersten richtigen Soloarbeit nach 30 Jahren lockt der neue Leiter des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch das Wiener Publikum in ein Stück, bei welchem man vor allem auf die akustische Ebene achten sollte. Als einer der bedeutendsten Choreografen Frankreichs bietet er an, ihn bei SOMNOLE noch einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Seine starke tänzerische Präsenz, seine Originalität und seine Lust, unbekannte Terrains zu erkunden, kommt bei dieser Performance zum Vorschein.

Sa, 8. Juli, 21:00 + Mo, 10. Juli, 19:00, Odeon

Workshop Opening Lecture

«impressions’23»

© yak.one

Dieses Jahr werden wieder alle Teilnehmer*innen und Tanzinteressierte zur Programmpräsentation der Workshops herzlich eingeladen – und zwar auf die Schmelz! Bei freiem Eintritt können sich Gäste und Dozent*innen untereinander kennenlernen, bevor sie in die Kurse tauchen. Im Anschluss wird das Projekt Tanz in der Schule vorgestellt. Und am nächsten Tag geht’s auch schon los! Die erste Workshop-Woche ist dicht gepackt und bietet Kurse von Ballett bis Contemporary Dance.

So, 9. Juli, 16:00, USZ Auf der Schmelz

Liquid Loft & Bulbul

living in funny eternity_L.I.F.E.

Liquid Loft & Bulbul – living in funny eternity_L.I.F.E.

https://www.impulstanz.com/performances/pid1558/ ImPulsTanz

Die Performer*innen der österreichischen Compagnie Liquid Loft treten bei dieser Uraufführung zusammen mit der Wiener Noise-Rock Band Bulbul in den hybriden Raum. Der Titel teased, dass dieser „Dream on Live-Screen“ zwischen Bühne und Live-Video jede Menge Spannung und Intermedialität für Zukunftsvisionen zu nutzen weiß und es hier keineswegs trübsinnig zugehen wird. Körper bewegen sich durch lustige Ewigkeiten und eine Serie von Balanceakten auf Drahtseilen. Paradoxe Verhältnisse werden unter anderem durch einen Planeten thematisiert, der „seinem Ende entgegenzuschlingern scheint“. Willkommen zum Existenzschmerz des Science-Fiction-Bacchanal!

So, 9. Juli, 19:00 + Di, 11. Juli, 19:00 + Mi, 12. Juli, 21:00, Burgtheater Bühne