Das Grundstück am Oberleitenweg 31b sei "unzulässigerweise" als Freizeitwohnsitz genutzt worden – laut STANDARD-Recherchen wohl auch von Putins Tochter

Eine zweistöckige Villa am Oberleitenweg 31b in Kitzbühel hat in den vergangenen Wochen für einige Aufregung gesorgt: Die "Rotenberg-Files"-Recherchen des STANDARD gemeinsam mit internationalen Medienpartnern zeigen, dass das Chalet im Jahr 2013 mit Geldern des russischen Oligarchen Arkadi Rotenberg gekauft worden war – und sie legen nahe, dass die Immobilie öfters Maria Woronzowa, der Tochter Wladimir Putins, zur Verfügung gestellt worden war. Der russische Präsident soll von Anrainern und Ortskundigen sogar selbst dort gesichtet worden sein.

Jetzt hat die Geschichte des "Putin-Chalets" eine bemerkenswerte Wendung genommen: Das Landesverwaltungsgericht Tirol hat am Donnerstag bekanntgegeben, ein Benützungsverbot über die Immobilie verhängt zu haben. Das Haus sei "unzulässigerweise als Freizeitwohnsitz verwendet" worden, eine andere "zulässige Nutzung" habe nicht festgestellt werden können.

Deutsche Gäste

Wie berichtet gehört das Chalet offiziell einer zypriotischen Firma namens Wayblue Investments Limited. Diese hatte über die damalige SMP-Bank in Lettland einen Kredit für den Hauskauf erhalten. Dieser Betrag wurde wiederum von der zypriotischen Olpon Investments bereitgestellt, die Arkadi Rotenberg gehört. Der Kredit wanderte später zu einem estnischen Finanzdienstleister. Nach Anfragen der Journalisten leiteten die estnischen Behörden deshalb eine Untersuchung ein.

Der Oberleitenweg 31b in Kitzbühel soll auch von Putins Tochter genutzt worden sein Maria Retter

Die Baubehörde in Tirol war schon länger aktiv, weil der Oppositionspolitiker Markus Sint (Liste Fritz) die Kitzbühler Stadtverwaltung auf das Haus aufmerksam gemacht hatte. Im Dezember 2022 ist es laut Landesverwaltungsgericht sogar zu einer Kontrolle vor Ort gekommen, bei der die Haushälterin des Chalets befragt worden sei. Sie habe mitgeteilt, dass das Haus "nicht ganzjährig, sondern nur kurzzeitig" von "wechselnden (Stamm-)Gästen, insbesondere Familien" genutzt werde. Zum Zeitpunkt der Kontrolle sollen deutsche Gäste das Haus benutzt haben, diese seien vor dem Eintreffen der Beamten "zum Skifahren abgereist". Ob auch die Familie Putin oder andere dem russischen Regime nahestehende Personen unter den Gästen gewesen seien, könne "nicht festgestellt werden".

Haus steht "nicht leer"

Die Untersuchungen ergaben laut Gerichtsentscheid, dass das Haus benutzt werde und nicht leer stehe. Das zeigten Strom- und Wasserverbrauch, außerdem seien "persönliche Gegenstände in der Garderobe vorhanden". Eine Nutzung als Freizeitwohnsitz sei aber nicht erlaubt, wie der Kitzbüheler Bürgermeister festhielt. Dagegen ging Wayblue Investments vor, woraufhin der Fall vor dem Landesverwaltungsgericht landete, das nun ein Benützungsverbot bestätigte. Eine ordentliche Revision ist nicht zulässig, die zypriotische Firma kann sich nur beim Verfassungsgerichtshof beschweren oder eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof einbringen. (Fabian Schmid, Carina Huppert, Maria Retter, 29.6.2023)