In der Wiener "Krone"-Redaktion wird einmultimedialer Desk eingerichtet, an dem die Fäden von Print, Online und "Krone-Plus" gebündelt werden

"Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann übernimmt auch die Chefredaktion der "Steirerkrone". Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien/Graz - Die "Krone" stellt personelle Weichen: Klaus Herrmann übernimmt neben seiner überregionalen Funktion als geschäftsführender Chefredakteur ab September auch die Chefredaktion der "Steirerkrone", wo er seine journalistische Laufbahn 1980 begonnen hat. Er soll mit Chef vom Dienst Gerald Schwaiger die Grazer Redaktion "erfolgreich weiter ins neue Medienzeitalter transferieren", hieß es in einer Aussendung der Tageszeitung. Wie berichtet wechselt der bisherige Chefredakteur der "Steierkrone" Oliver Pokorny zur "Kleinen Zeitung".

In der Wiener "Krone"-Redaktion wird unterdessen ein multimedialer Desk eingerichtet, an dem die Fäden von Print, Online und "Krone-Plus", dem digitalen Bezahlangebot der "Krone", gebündelt werden. Das Desk-Team, bestehend aus leitenden Redakteurinnen und Redakteuren aus allen drei Bereichen, stellt einen jeweiligen Tageschef bzw. -chefin. Diese steuern künftig alle Kanäle in Absprache mit Herausgeber Christoph Dichand und Herrmann. "Ziel ist es, mit diesem klaren Schritt der Vernetzung einen Riesensprung in das multimedial-digitale Zeitalter zu vollziehen", wurde Dichand zitiert. (APA, 29.6.2023)