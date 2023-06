Gerardo Martino ist der neue Chef auf der Bank bei Inter Miami. AP/Mark J. Terrill

Miami (Florida) - Lionel Messi bekommt bei Inter Miami einen guten alten Bekannten als Trainer. Gerardo Martino, der wie der 35-jährige Weltmeister aus Rosario kommt, übernimmt das Amt des derzeit schwächelnden Teams aus Florida. Der 60-Jährige trainierte Messi schon beim FC Barcelona und bei der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft. "Tata ist eine sehr respektierte Person in unserem Sport, seine Erfolgsbilanz spricht für sich", sagte Inters Mitbesitzer David Beckham in einer Mitteilung.

Messi hatte unlängst in einem Interview betont, dass er künftig in Miami spielen werde. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain war nach zwei Jahren ausgelaufen, er wechselt ablösefrei in die Major League Soccer. Das Team ist derzeit allerdings Tabellenletzter in der Eastern Conference. Messis erstes Spiel im Trikot von Inter Miami soll am 21. Juli beim Auftaktspiel zum Liga-Cup in Miami gegen Cruz Azul aus Mexiko sein.

Landsmann Martino soll mit der Arbeit sofort nach dem Erhalt der Arbeitsunterlagen beginnen. Er trainierte zuletzt die Nationalmannschaft von Mexiko, nach dem frühen WM-Aus ging es dort für ihn aber nicht mehr weiter. Vom Sommer 2013 bis zum Sommer 2014 hatte er den FC Barcelona trainiert, damals spielte auch Messi noch für die Katalanen. Danach übernahm Martino für zwei Jahre die argentinische Nationalmannschaft. (APA, 29.6.2023)