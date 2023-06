Jonathan Fine, seit 2021 Direktor des ethnologischen Weltmuseums, steigt nun zum KHM-Chef auf.

Wien – Jonathan Fine wird der neue Generaldirektor des Kunsthistorischen Museums in Wien. Der US-Amerikaner folgt mit 1. Jänner 2025 auf Sabine Haag an der Spitze des Museumsverbands. Diese Personalentscheidung verkündete am Donnerstag Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne). Die Berufung des 1969 geborenen New Yorkers ist dabei gleichsam eine interne Lösung, leitet Fine doch seit 2021 das zum KHM gehörige Weltmuseum.

Fine hat an den Eliteuniversitäten Princeton, Yale und Cambridge studiert, fachlich deckt er dabei ein weites Spektrum ab, von Literatur- und Kunstgeschichte über Ethnologie bis Geschichte und Rechtswissenschaft. Vor seiner Museumskarriere war Fine als Menschenrechtsanwalt tätig. Vor seinem Engagement im Wiener Weltmuseum war er als Sammlungsleiter des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin tätig. Als Direktor des Weltmuseums leitete Fine zuletzt ein Fachgremium, das die Politik bezüglich des Umgangs mit kolonial belastetem Kulturgut beriet. (APA, red, 29.6.2023)