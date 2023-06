Wenige Menschen wünschen sich, dass ihr Urlaub so beginnt. APA/AFP/INA FASSBENDER

Wenn der langerwartete Flug in den Urlaub gestrichen wird, ist das ärgerlich – und umso mehr sollten Reisende darauf pochen, eine entsprechende Erstattung zu bekommen. Eine schnellere Abwicklung soll hier durch eine Einigung geboten werden, die das Netzwerk der europäischen Verbraucherschutzbehörden mit verschiedenen Online-Reisebüros erzielt hat. Diese neuen Regeln gelten ab 30. Juni 2023, also rechtzeitig zum Beginn der Feriensaison.

Welche Online-Reisebüros wann erstatten

Kern der Einigung ist, dass die Online-Reisebüros Flugtickets innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt durch die Fluggesellschaften erstatten. Gemäß den EU-Fluggastrechten müssen Fluggesellschaften, die einen Flug annullieren, Flugtickets innerhalb von sieben Tagen erstatten, nachdem der Fluggast sich für die Erstattung des Fluges entschieden hat. Insgesamt können Fluggäste ihr Geld also nach 14 Tagen zurückbekommen, wenn sie nicht direkt bei der Airline, sondern über ein Online-Reisebüro gebucht haben.

Zu den an dieser Einigung teilnehmenden Online-Reisebüros gehören E-Dreams ODIGEO (mit Marken wie E-Dreams, Opodo, Go Voyages, Travellink und Liligo), E-Traveli Group (mit Marken wie Mytrip, Go to Gate, Flybillet, Flightnetwork, Supersavetravel, Seat24 und Travelstart) und Kiwi.com. Ursprünglich hätte auch der Reiseveranstalter Otravo mit an Bord sein sollen, dieser stellte jedoch im Dezember 2022 seine Geschäftstätigkeit ein.

Weitere Einigungen

Außerdem hat man sich darauf geeinigt, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Online-Reisebüros auf den jeweiligen Websites transparent in den Bereichen "Support" oder "Contact us" anzuführen, damit die Reisenden mit den Reisebüros auch telefonisch oder per E-Mail kommunizieren können. Zudem müssen Informationen über spezifische Vorteile der unterschiedlichen Dienstleistungspakete verständlicher gestaltet sein. Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden klar über ihre gesetzlichen Rechte auf anderweitige Beförderung im Fall einer Flugannullierung sowie über die Folgen, die bestimmte von Flugvermittlern angebotene Dienstleistungen im Falle einer Flugunterbrechung für die Verbraucherrechte haben können, informiert. (stm, 29.6.2023)