Pizza gehört einfach zu den kulinarischen Dauerbrennern. In einer der besten Pizzerien als romantisches Essen, als Snack um Mitternacht an einem Pizzastandl oder sogar als Tiefkühlprodukt, wenn einen das Kochen einmal so gar nicht freut. Es gibt demnach keine Regeln für Pizzen, bis auf eine: KEINE ANANAS kommt auf das italienische Nationalgericht! Genau das will Italien auch verteidigen. Die Regierung setzt sich dafür ein, dass die italienische Gastronomie in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. In diesem Zusammenhang beklagt der Landwirtschaftsverband Coldirett, dass viele italienische Rezepte im Ausland verzerrt würden, sodass das ursprüngliche Gericht nicht mehr erkennbar sei. So bezeichnet der Verband unter anderem die Pizza mit Ananas als "echtes Sakrileg".

"Ja, darf denn das sein?" Dieses kleine Stück Pizza erhitzt die Gemüter. Foto: Getty Images/iStockphoto/vikif

Dass sich an der Pizza Hawaii, wie sie gerne auf den Speisekarten bezeichnet wird, die Geister scheiden, ist kein Geheimnis. Als kulinarische Wildschweine wurden so manche Liebhaberinnen und Liebhaber dieser Speise schon bezeichnet, wenn sie dabei ertappt wurden ihre Lieblingspizza zu essen. Sie schätzen eben die fruchtige Note, versuchen sie sich dann zu erklären. Unterstützung dürften die Ananas-Fans nun von einem archäologischen Fund in Pompeji bekommen. Auf dem freigelegten, farbenfrohen Fresko ist eine Pizza mit Früchten zu sehen. Für Puristen und Puristinnen ist das keine Entschuldigung, bei ihnen darf nur Authentisches auf die neapolitanische Flade: Mozzarella, Tomaten und Basilikum.

