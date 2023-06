Die britische Regierung will Migranten internieren und nach Ruanda schicken. Ein Gericht hat am Donnerstag dagegen entschieden

Die Pläne der britischen Regierung sind vorerst gescheitert. AFP/JUSTIN TALLIS

London – Die britische Regierung darf entgegen ihrer Pläne vorerst keine Asylbewerber nach Ruanda abschieben. Das entschied ein Gericht in London am Donnerstag. Mehr in Kürze. (APA, 29.6.2023)