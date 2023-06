Proteste Zweite Krawallnacht nach Tod eines 17-Jährigen in Frankreich

Bei fortgesetzten gewaltsamen Protesten in Frankreich nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen am Dienstag sind in der Nacht 150 Menschen festgenommen worden. Geschäfte wurden geplündert und angezündet, auch Rathäuser und Polizeiwachen waren Ziel der Angreifer