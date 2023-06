Der Aktienkurs von Nvidia ist zuletzt stark gestiegen. Jetzt gibt es einen Dämpfer. AP / Jeff Chiu

Der Chip-Krieg zwischen den USA und China geht in die nächste Runde. Wie amerikanische Medien diese Woche vorab erfuhren, plant das amerikanische Handelsministerium, die Halbleiter-Sanktionen gegen China abermals zu verschärfen. Betroffen sind vor allem die amerikanischen Unternehmen Nvidia und AMD. Bei Nvidia dreht es sich um die Prozessoren A800 und H800. Diese hatte der amerikanische Konzern im Oktober just für den chinesischen Markt entworfen, um die Exportkontrollen der US-Regierung zu unterlaufen.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die Biden-Administration den "Chips Act" verkündet. Es geht darum, Peking von modernster Halbleitertechnologie abzuschneiden. Die Prozessoren werden immer kleiner. Die modernsten Produkte haben eine Strukturbreite von drei Nanometern. Design, Technologie und Produktion befinden sich fast ausschließlich in den Händen der USA und einiger Verbündeter. Dazu zählen vor allem Japan, Südkorea, Taiwan und die Niederlande. In den vergangenen Monaten arbeitete die US-Regierung mit Hochdruck daran, noch mehr Alliierte mit ins Boot zu holen, die sich an dem Embargo beteiligen. Kürzlich hatten sich auch Japan und die Niederlande, wo das Lithografieunternehmen ASML seinen Sitz hat, angeschlossen.

China im Rückstand

Zwar werden auf dem chinesischen Festland zahlreiche Chips produziert. Dabei handelt es sich aber um die untersten Schritte in der Wertschöpfungskette, welche einfacher ersetzt werden können. Eine besondere Rolle in der globalen Chip-Fertigung spielt Taiwan. Rund 90 Prozent aller modernen Chips werden auf der Insel hergestellt, die Peking als abtrünnige Provinz betrachtet.

Halbleiter werden für nahezu jede moderne technische Anwendung gebraucht: Smartphones, Überwachungstechnologie oder Präzisionswaffen. Ziel der amerikanischen Politik ist es, den eigenen Technologievorsprung wieder zu vergrößern und so auch das geostrategische und militärische Gewicht zugunsten der USA zu verschieben.

Zwar konterte Peking im Dezember 2022 mit einem Subventionspaket in Höhe von 143 Milliarden US-Dollar, hinkt aber weit hinterher: So kann das einzige chinesische Lithografieunternehmen, Shanghai Micro Electronics Equipment, Chips von 90 Nanometern herstellen. Gleichzeitig hatten chinesische Unternehmen begonnen, sämtliche Bestände an modernen Prozessoren mit kleiner Strukturbreite aufzukaufen und zu horten.

Nvidia-Chef warnt

Die Sanktionen sind ein zweischneidiges Schwert, da sie auch amerikanischen Unternehmen schaden. Nvidia-CEO Jensen Huang warnte, die Exportkontrollen könnten "enormen Schaden" verursachen. Die für den chinesischen Markt bestimmten A800 und H800 sind langsamer als die modernsten Prozessoren, aber finden großen Absatz bei Chinas Tech-Giganten. Bisher hat China sich kaum mit Gegensanktionen gewehrt. Erst kürzlich hatte der chinesische Premierminister Li Qiang bei seiner Europa-Reise wieder vor den Gefahren einer Entkopplung der Volkswirtschaften gewarnt.

Die Aktie des Chipherstellers hat seit Jahresbeginn einen Höhenflug hingelegt: Ihr Kurs war von 160 US-Dollar Anfang Januar auf über 400 US-Dollar gestiegen. Gestern hatte das Papier leicht nachgegeben. (Philipp Mattheis, 29.6.2023)