Manchmal ist die Welt so daneben, dass man sich einfach nur die Kante geben will, oder? Ein Abend mit ATV im "Paradies", wie Fritz den Sommer am See nennt, lenkt gut ab.

Das Format See Olé weckt donnerstags um 20.15 Uhr auf ATV mit einem fröhlichen Soundtrack Sommergefühle. Am Neufelder See leben Richard und Kerstin im Sommer in einer Hütte in einer Siedlung am See. Sie sind dort "fast schon Inventar".

See Olé und Sorgen Adé heißt es am Badesee! ATV

Am Neusiedler See begegnen wir Müllsurfer Werner, und am Ottensteiner Stausee zeigen Bernd und Andreas von der Wasserrettung, was so im See verlorengeht. Die Pension genießen, angeln oder feiern, alles ist möglich, und alle finden ihren Platz am See. Beim ­Neufelder Seefest stehen Jugendliche Schlange für ein Selfie mit Harald, der auf Tiktok ein "Superstar" ist.

Ein Ausschnitt von Franz und Werntsch beim Angeln in "See Olé" auf ATV Instagram atv.at

Franz und Werntsch wagen sich am Neusiedler See ans Angeln. "Oida", ertönt es, als Werntsch Franz mit einem Fisch an der Angel "mitten auf die Oberlippe" trifft. Ein Tag am Seefest endet mit: "ATV, du Hurenkind." Okay. Ob Bier noch hilft? (Eleni Ernst, 30.6.2023)