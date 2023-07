Im Gastblog spricht burnc0re*, trans Frau und Software-Entwicklerin, über die Begriffe der LGBTQIA*-Community.

Ja, es kann verwirrend sein. Die Begriffe der LGBTQIA*-Community sind vielfältig und oft verwirrend. Schwierig, weil es nicht "die eine" Organisation gibt, die die Begriffe eindeutig definiert. Manche Begriffe kommen aus der Community, andere aus der Wissenschaft. Zudem wandeln und ändern sich Begriffe im Laufe der Jahre in ihrer Bedeutung und Verwendung.

In meinem Blog wird es primär um LGBTQIA*-Themen gehen, um Aufzuklären und um Fragen zu beantworten. Daher beginnen wir erstmal mit einem Glossar, einer Sammlung von Begriffserklärungen.

Hier eine Übersicht von Begriffen einfach erklärt:

LGBTQIA*, Cis, Trans

LSBT*QIA: Steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, *, Queer, Inter und Asexuelle Menschen. Oft wird auch der Einfachheit halber nur LGBT oder LGBTQ verwendet, was in Ordnung ist. Im Englischen steht LGBTQIA für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Inter, Asexual, auch hier wird oft LGBT oder LGBTQA verwendet.

Cis und trans: Begriffe, die derzeit viel diskutiert werden. Als cis (Adjektiv oder Präfix) oder cisgender bezeichnet man Personen, die im Geschlechtsausdruck leben, welcher mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Die Notwendigkeit der Bezeichnung ergibt sich, da es nicht selbstverständlich ist, im Einklang mit dem zugewiesenen Geschlecht zu leben. Man verwendet aber meist nur cis, wenn es im Kontext auch um trans oder gnc (gender-Non conforming) Personen geht.



Das Präfix cis stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "auf dieser Seite". Es wird seit langem in den verschiedensten Wissenschaften verwendet: Cis-trans-Isomerie in der Chemie, Cis-trans-Seitenunterscheidung des Golgi-Apparats in der Biologie, in der Geologie und noch in weiteren Bereichen.



Das Gegenteil zu cis ist trans, also Personen, die in einem unterschiedlichen Geschlechtsausdruck leben, unterschiedlich im Verhältnis zum zugewiesenen Geschlecht. Die Verwendung ist wie bei cis: als Präfix oder Adjektiv. Cis und trans wird meist nur dann verwendet, wenn man auch über gewisse Themen spricht.

Der Ursprung der Begriffe in den Sexualwissenschaften liegt im Jahre 1914, da wurden die Begriffe "Zisvestitimus" und "Transvestitismus" eingeführt, später dann in "zissexuell" und "transsexuell" geändert. 1994 wurde das Wort cisgender von der Biologin Dana Leland Defosse eingeführt. Für trans Personen verwendet man das Wort transsexuell nicht mehr, da es nichts mit der Sexualität einer Person zu tun hat und stigmatisierend verwendet wurde. Stattdessen kann man transgeschlechtlich oder einfach nur trans Person, trans Frau oder trans Mann sagen. Heute wird in der Medizin transident oder Transidentität verwendet.

Geschlechtsidentitäten und sexuelle Anziehung

Gender, Genderidentität, Geschlechtsidentität oder Geschlechtsausdruck: Bezeichnet, wie eine Person sich selbst im Rahmen der Geschlechternormen wahrnimmt und/oder präsentiert.

Inter(geschlechtlich): Eine Person die inter ist, weist sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale auf, dadurch ist eine eindeutig Zuschreibung als Mann/Frau nicht möglich. Diese Merkmale bestehen seit der Geburt, oft auch unsichtbar, daher gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer.

Queer: Ein so genannter Umbrella-Begriff, unter dem alle Arten von Sexualität und Geschlechtsausdrücken der LGBTQIA gesammelt sind. Personen bezeichnen sich auch als queer, wenn sie zum Beispiel wissen, dass sie nicht heterosexuell sind oder eine andere Geschlechtsidentität besitzen, aber noch nicht sicher sind, welches der Labels für einen passt.

Jetzt zu den schon eher bekannten Begriffen im Kurzüberblick:

Drag, Heteronormativität und Coming-out

Dragqueen/Dragking: Bezeichnet Künstler:innen, die sich kunstvoll als Frau oder Mann verkleiden und Stereotype nachahmen. Es wird eine Rolle gespielt, die Künstler:innen sind nicht zwangsläufig trans und/oder non-heterosexuell.

Heteronormativität: Gesellschaftliche Annahme, dass jeder heterosexuell (oder auch cisgender) ist.

Coming-out: Das Bekanntgeben der eigenen Sexualität oder Genderidentität.

Passing, Transvestität, nichtbinär und Gaop

Passing: Bezeichnet, wie eine trans Person von anderen bezüglich deren verkörperten Geschlechts wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung ist subjektiv, und vieles ist nicht sofort auf den ersten Blick sichtbar, wenn überhaupt. Daher ist der Begriff umstritten und wird von vielen ungern verwendet.

Transvestit: Bezeichnet Personen, die im privaten oder öffentlichen Raum Kleidung des anderen Geschlechts tragen, entweder temporär oder dauerhaft. Transvestit-Personen sind nicht zwangsläufig homosexuell oder trans. Mittlerweile wird der Begriff Crossdressing verwendet.

Nichtbinär/non-binary: Personen, die sich nicht oder nicht zu 100 Prozent als Frau oder Mann definieren.

Gaop: Geschlechtsangleichende Operation/en, die manche trans Personen in Anspruch nehmen.

Das sind die wichtigsten Begriffe derzeit, und bei Fragen werde ich diese gerne in den Kommentaren beantworten. Wenn Sie Fragen zu Bezeichnungen haben, die Ihnen untergekommen sind, aber nicht wissen, was diese bedeuten, können Sie diese gerne posten! (burnc0re, 11.7.2023)