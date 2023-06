Jeder dritte Österreicher gibt an, dass heuer im Sommerurlaub besonders auf das Geldbörsel geachtet werden muss. Flugreisen können für Familien mit Kindern besonders teuer zu Buche schlagen. Urlaub in Österreich inklusive Anreise mit dem eigenen Auto oder dem Zug kann die Antwort darauf sein – und wer keinen klassischen Badeurlaub machen möchte, verbringt vielleicht seinen Urlaub auf einem Bauernhof. Für gewöhnlich bietet diese Urlaubsform einen gewissen Reiz, den vor allem Familien mit Kindern zu schätzen wissen. Ganz besonders attraktiv ist an dieser Ferienform meist, dass man Zeit inmitten tierischer Gesellschaft verbringt und aus erster Hand einiges über die Produktion der Lebensmittel lernen kann, die tagtäglich auf unserem Tisch landen – und diese natürlich auch vor Ort genießen darf.

Für Kinder häufig ein Highlight: Tiere füttern am Bauernhof. Getty Images/iStockphoto/romrodinka

Urlaub am Bauernhof: Aus vielen Gründen beliebt

Man wacht erholt und entspannt auf und genießt vom Fenster aus einen schönen Ausblick über Wiesen und Weiden. Zum Frühstück gibt es Milch direkt von der Kuh und Produkte aus hofeigener Erzeugung. Die Kinder laufen den ganzen Tag begeistert zwischen Schweinestall und Ziegengehege hin und her. Sie tollen mit dem Hofhund herum, streicheln Katzen und Kaninchen und spielen zwischen Strohballen und Heustadel Fangen.

Man darf selbst am Hof mithelfen, vom Melken bis zum Ausmisten, erhält allerlei Einblicke und lernt aus erster Hand viel Spannendes über die Abläufe auf einem Bauernhof. Man bekommt frische regionale Schmankerln kredenzt und probiert sich bei jeder Mahlzeit durch allerlei Köstlichkeiten. Die Unterkunft ist meist bewusst rustikal, aber sehr gemütlich gehalten, man plaudert viel mit jenen, die den Hof betreiben, und hat häufig auch Familienanschluss. So oder so ähnlich sieht ein Urlaub am Bauernhof aus, zumindest in der idyllischen Idealvorstellung.

Vielleicht hat man es aber auch ganz anders erlebt. In der Früh vom ersten Hahnenschrei geweckt zu werden, kann sich im Urlaub etwas zu zeitig anfühlen. Die Kinder haben sich möglicherweise vor den ungewohnten, großen und lauten Tieren gefürchtet oder sich über den gewöhnungsbedürftigen Kuhstallgeruch beschwert. Man selbst hat sich dann eventuell insgeheim doch an See oder Meer gesehnt und den Bauernhofbetrieb eher stressig als harmonisch erlebt. Möglicherweise war diese Art des Urlaubs für den Nachwuchs dann doch langweiliger als gedacht. Auch kann es sein, dass man bei der Auswahl des Hofs leider kein glückliches Händchen hatte und den Urlaub als misslungen erlebt hat.

Wie haben Sie das erlebt?

Haben Sie bereits Erfahrung mit Urlaub auf einem Bauernhof? Was hat Ihnen und Ihren Kindern daran besonders gefallen – und was war vielleicht ein wenig anders als erwartet? Würden Sie diese Urlaubsform weiterempfehlen, oder zieht es Sie dann doch eher wieder woanders hin? Erzählen Sie im Forum! (Daniela Herger, 30.6.2023)